‘महाविस्तार-एआय’ अॅप ठरणार वरदान
स्मार्ट शेतीकडे शेतकऱ्यांची वाटचाल; कृषी विभागाचा अभिनव उपक्रम
शहापूर, ता. २२ (वार्ताहर) : शहापूर तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त डिजिटल सुविधा आता उपलब्ध होत असून, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने ‘महाविस्तार–एआय’ हे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अॅप सादर केले आहे. हवामानातील बदल, रोगराई, बाजारातील चढ-उतार आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती योग्य वेळी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अनेकदा आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागतो. ही दरी भरून काढण्यासाठी ‘महाविस्तार–एआय’ अॅप शेतकऱ्यांच्या मोबाईलमध्येच तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून कार्य करणार आहे.
या अॅपमधील ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतकरी आपल्या पिकाचा फोटो मोबाईलवरून अपलोड करताच काही क्षणांत पिकावरील रोग, कीड किंवा पोषणद्रव्यांची कमतरता ओळखली जाते. त्यावर कोणते औषध फवारावे, कोणते खत द्यावे, किती प्रमाणात पाणी द्यावे याबाबत अचूक मार्गदर्शन या अॅपद्वारे मिळते. त्यामुळे अंदाजावर आधारित शेतीऐवजी शास्त्रीय पद्धतीने निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. यासोबतच या अॅपवर दररोजचा हवामान अंदाज, पावसाची शक्यता, तापमानातील बदल, वादळाचा इशारा अशा महत्त्वाच्या बाबींची माहिती वेळेवर उपलब्ध होणार आहे. बाजार समितीतील आजचे बाजारभाव, विविध पिकांचे दर तसेच शासनाच्या कृषी योजना, अनुदान योजना, पीक विमा, कर्ज योजना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांची माहितीदेखील एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, मेहनत आणि खर्च वाचण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
पर्यावरणपूरक शेतीला चालना
‘महाविस्तार-एआय’ अॅपमुळे उत्पादन खर्चात बचत, योग्य खत व कीटकनाशकांचा संतुलित वापर आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील शेतीला डिजिटल पायाभूत सुविधा मिळाल्याने शेतकरी हळूहळू ‘स्मार्ट डिजिटल फार्मर’ बनत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असून, शेतकरी ‘Mahavistar AI’ किंवा ‘महाविस्तार एआय’ असे शोधून ते सहजपणे डाउनलोड करू शकता येते. कृषी विभागाने तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना या अॅपचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन केले असून, या डिजिटल उपक्रमामुळे भविष्यात शेती अधिक शाश्वत, फायदेशीर आणि आधुनिक होण्यास मदत होणार आहे.
