टोकावडे (बातमीदार) ः मुरबाड तालुक्यातील वाल्हिवरे अनुदानित आश्रमशाळेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या नयन वाघ यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. शुक्रवार, ता. २१ नोव्हेंबर रोजी ढोल-ताशा, लेझीम पथकाच्या जल्लोषात त्यांचे स्वागत करण्यात आले. नयन वाघ यांनी अतिशय खडतर परिस्थितीत अभ्यास करून कठोर परिश्रमाच्या जोरावर गुणवत्ता सूचीमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गात राज्यात १५ वा क्रमांक मिळवत भव्य यश संपादन केले आहे. त्यांच्या या कामगिरीचे संपूर्ण मुरबाड तालुक्यातही सर्वत्र गौरवाची भावना व्यक्त होत आहे. नयन वाघ यांनी स्वतःच्या जीवनातील प्रेरणादायक अनुभव सांगून आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. पुढील काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत व मार्गदर्शन करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून अरुण खाकर, उपसभापती, अरुणा खाकर, नवसू खाकर बाबा, डॉ. लचका, पुनम वाघ, महेश भोईर, किरण मोहपे, राजेश गोडांबे, रवि अगिवले, रमेश गभाले आदी मान्यवरांची उपस्थिती लाभली.
भिवंडी (वार्ताहर) ः तीन महिलांनी संगनमताने भिवंडीतील एका तरुणाला लग्नाचे आमिष दाखवून त्याच्याकडून ऑनलाईन पैसे उकळून आर्थिक फसवणूक केल्याची घटना टेमघर गावातून समोर आली आहे. याप्रकरणी तीन महिलांच्या विरोधात शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अरमीना दिदी, रिया सरकार (दोघी रा. पश्चिम बंगाल), रुस्तम मंडल (रा.भिवंडी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या महिलांची नावे आहेत. रईस जहीर खान ( वय४८) हा व्यापारी टेमघर गावात राहत असून वरील तीन महिलांनी आपसात संगनमताने रईसला लग्नाचे आमिष दाखविले होते. तसेच वेगवेगळ्या तारखेला वेगवेगळ्या कारणांसाठी १ लाख ८ हजार ७०० रुपये ऑनलाईनने आपल्या बँक खात्यात गोठवून लग्न न करता रईसची आर्थिक फसवणूक केली. दरम्यान आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच रईसने तिन्ही महिलांच्या विरोधात शांतीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करताच पोलिसांनी तिन्ही महिलांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
भिवंडी (वार्ताहर) ः रस्त्याने घरच्या दिशेने पायी जाणाऱ्या महिलेच्या पाठीमागून आलेल्या अज्ञात चोरट्याने दिवसा ढवळ्या महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची चैन हिसकावून पळ काढल्याची घटना पद्मानगर मधील एका गल्लीत घडली आहे. याप्रकरणी अज्ञात चोरट्याच्या विरोधात शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगव्वा सत्तय्या मिटटापेल्ली (६० रा. पद्मानगर) या वयोवृद्ध महिला २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास पद्मानगर येथील मोनिका बार जवळील गल्ली मधून रस्त्याने पायी घरी जात असतानाच त्यांच्या पाठीमागून आलेल्या २५ ते ३० वयोगटातील अज्ञात इसमाने आगव्वा यांच्या गळ्यातील ३० ग्रॅम वजनाची सोन्याची चैन हिसकावून दुसऱ्या गल्लीतून पळ काढला आहे. याप्रकरणी अज्ञातावर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
