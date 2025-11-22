प्रभाग नकाशासह मतदार यादीत घोळ
प्रभाग नकाशासह मतदार यादीत घोळ
मनसेची पालिका निवडणूक विभागात धडक
सकाळ वृत्तसेवा,
ठाणे, ता. २२ : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभाग नकाशा आणि मतदार यादीत मोठा घोळ असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी केला आहे. याचा जाब विचारण्यासाठी मनसेने शनिवारी (ता. २२) ठाणे पालिकेच्या निवडणूक विभागावर धडक दिली.
ठाणे पालिकेने जाहीर केलेल्या ३३ प्रभागांतील मतदारांच्या यादीत घोळ आहे. एका प्रभागातील मतदार यादी दुसऱ्या प्रभागात टाकण्याचे काम करण्यात आले आहे. निवडणूक विभागात धडक दिल्यावर वरिष्ठ अधिकारी जागेवर नसल्यामुळे अविनाश जाधव यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू असतानाही निवडणूक सहाय्यक आयुक्त बाळू पिचड हे कार्यालय सोडून लग्नाला गेले आहेत, असे जाधव यांनी म्हटले. त्यांना कामाचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे.
मागील काही महिन्यांपूर्वीही मतदार यादीतील घोळ आणि दुबार मतदारांवरून मनसे, शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसने मोर्चा काढून आंदोलन केले होते. त्या वेळी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन मतदार यादीत घोळ आढळल्यास अधिकाऱ्यांना इंगा दाखवण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
कारवाईची मागणी
बाळू पिचड यांची तक्रार पालिका आयुक्तांकडे करणार असून, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करणार आहे, अशी माहिती मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. या वेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी ‘बाळू पिचड हाय हाय’ अशी घोषणाबाजीदेखील केली. या आंदोलनात शहराध्यक्ष रवींद्र मोरे, पुष्कर विचारे यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.