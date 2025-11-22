बारच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई
भाईंदर, ता. २२ (बातमीदार) ः मिरा रोड येथील पार्क व्ह्यू बार आणि रेस्टॉरंटच्या अनधिकृत बांधकामावर मिरा-भाईंदर महापालिकेने शुक्रवारी (ता. २१) तोडक कारवाई केली. याच हॉटेलमध्ये सुमारे सात वर्षांपूर्वी सैन्यातील एका जवानाला कर्मचाऱ्यांकडून मारहाण करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठी एकीकरण समिती सातत्याने बारच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी, यासाठी महापालिकेकडे पाठपुरावा करीत होती.
२०१८ मध्ये मिरा रोड येथील ‘पार्क व्ह्यू हॉटेल’मध्ये भारतीय सैन्यातील एक मराठी जवानाला मारहाण झाली होती. या घटनेचा तीव्र निषेध करत मराठी एकीकरण समितीने या हॉटेलच्या अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा उचलून धरला होता. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश उठल्यानंतरही हॉटेलवर कारवाई होत नव्हती. त्याच्या निषेधार्थ मराठी एकीकरण समितीने प्रभाग कार्यालयात ‘झोपा काढा’ आंदोलन करण्याचा इशारा दिला; मात्र आंदोलन सुरू होण्याआधीच महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाने हॉटेलच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली.
