सुरक्षेअभावी गतिरोधकांमुळे अपघात
कळंबोलीत गतिरोधकांचा मनस्ताप
पनवेल, ता.२२(बातमीदार)ः पनवेल महापालिकेच्या विविध वसाहती परिसरात काँक्रिटचे रस्ते उभारण्यात आले आहेत. त्यावर नवीन गतिरोधक बसवण्याचे कामही पालिकेने हाती घेतले आहे. मात्र, या गतिरोधकांवर पांढरे सुरक्षा पट्टे नसल्याने रात्रीच्या वेळी अपघाताला निमित्त ठरत आहेत.
कळंबोली परिसरातील गतिरोधक ओळखणे वाहनचालकांना कठीण जात आहेत. रात्रीच्या वेळी अपघात होत असल्याने स्थानिकांनी याबाबतची माहिती नगरसेवक विजय खानावकर यांनी दिली होती. प्रत्यक्ष पाहणी खानावकर यांनी पनवेल पालिकेलालेखी पत्र देऊन संबंधित सुरक्षा चिन्हांकनाची आवश्यकता तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नागरिकांची सुरक्षा ही प्राथमिकता असून अशा दुर्घटना घडू नयेत, यासाठी अभियांत्रिकी विभागाने सर्व गतिरोधकांवर पांढऱ्या पट्ट्यांचे रेखाटन करावे, अशी मागणी केली आहे.
