तरुणाची एटीएममध्ये एक लाखांची फसवणूक
भामट्याने गार्ड बनून केली दिशाभूल; कोपरी पोलिसांकडून तपास सुरू
ठाणे, ता. २२ : ऑनलाईन व्यवहार झपाट्याने वाढत असतानाच सायबर व एटीएम फसवणुकीच्या घटना देखील मोठ्या प्रमाणावर घडू लागल्या आहेत. असाच एक धक्कादायक प्रकार ठाण्यातील कोपरी परिसरात उघडकीस आला असून, मूळचा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेल्या २४ वर्षीय तरुणाला भामट्याने एक लाखांहून अधिक रकमेचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. विशेष बाब म्हणजे त्याने सुरक्षा रक्षक असल्याचे भासवून हा गंडा घातला आहे.
कळवा येथे वास्तव्यास असलेले आणि एसी फिटिंगचे काम करणारे दुर्गेशकुमार प्रल्हाद जयस्वाल (वय २४) हे आपल्या गावी – उत्तर प्रदेश येथे आई-वडील व बहिणीसाठी खर्चाचे पैसे पाठविण्याच्या उद्देशाने २० नोव्हेंबर रोजी कोपरी येथील स्टेशन जवळील युनियन बँकेच्या एटीएममध्ये गेले होते. यावेळी एटीएममध्ये एक व्यक्ती सुरक्षा रक्षकाच्या भूमिकेत वावरत होती, तसेच इतर दोन–तीन अनोळखी व्यक्तीदेखील तेथे उपस्थित होते. तक्रारीनुसार, त्या तथाकथित गार्डने सिस्टीम ‘सर्व्हर डाउन’ असल्याचे सांगून पैसे काढण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा पैसे अडकतील असे भासवले. मात्र तक्रारदाराने पैसे काढण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला. त्याच वेळी तेथील एका अनोळखी व्यक्तीने ॲक्सिस बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे निघतात, असे सांगून त्याला आनंद सिनेमा समोरील रस्त्यावर असलेल्या दुसऱ्या एटीएमकडे नेले. त्या ठिकाणी असलेल्या तीन एटीएम मशीनपैकी एका मशीनकडे बोट दाखवत त्या भामट्याने तक्रारदाराला कार्ड टाकण्यास व पिन नंबर टाकण्यास सांगितले. मात्र पैसे बाहेर न आल्याने तक्रारदार कार्ड काढण्याचा प्रयत्न करत असताना कार्ड मशीनमध्येच अडकले. ते पाहून त्या भामट्याने बाहेर गार्डला बोलवून आणण्याचा सल्ला दिला आणि तक्रारदाराला बाहेर पाठवले. तक्रारदार बाहेर गेला असता तेथे कोणताही अधिकृत गार्ड नसल्याचे लक्षात आले. जवळच असलेल्या ॲक्सिस बँकेत विचारणा केली असता, एटीएममध्ये बँकेचा कोणताही सुरक्षा रक्षक नेमलेला नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ताबडतोब एटीएममध्ये परत आल्यावर तक्रारदाराला ना भामटा दिसला, ना मशीनमध्ये अडकलेले त्याचे कार्ड दिसून आले. या सर्व प्रकारादरम्यान तक्रारदाराच्या मोबाईलवर बँकेतील खात्यातून पैसे डेबिट झाल्याचे मेसेज येऊ लागले. अवघ्या २५ मिनिटांच्या आत दहा वेगवेगळ्या व्यवहारांद्वारे एकूण एक लाख रुपये खात्यातून काढण्यात आले असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा प्रकारे एटीएम व्यवहारातील अज्ञानाचा फायदा घेत भामट्याने सुरळीतपणे फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
