जोडरस्ता समस्यांचा आगार
शिरवणे परिसरात सांडपाणी रस्त्यावर
जुईनगर, ता.२३ (बातमीदार): जुईनगर, शिरवणे गावाला जोडणारा जोडरस्ता समस्यांचा आगार झाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात याठिकाणी पाणी साचत असल्याने नवी मुंबई महापालिका अभियंता विभाग जुजबी कामे करताना कर्तव्य पार पाडल्याचा दिखावा करत आहे.
ठाणे-बेलापूर पट्ट्यातील प्रमुख गावांपैकी एक म्हणजे शिरवणे गावाची ओळख आहे. अनेक नामवंत व्यक्तिमत्व घडून गेली आहेत. मात्र, गावाला विविध समस्यांनी वेढले आहे. या गावाचा जोडरस्ता विविध समस्यांनी वेढला आहे. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी साचणे, वर्षभर सांडपाणी वाहत असणे, येथील मार्गाची दुरवस्थेमुळे गावातील प्राचीन गणेश मंदिर परिसराचे पावित्र्य राखले जात नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत या रस्त्यावर करोडो रुपयांचा खर्च पालिकेने केला आहे. पण तरीदेखील सांडपाणी वाहत असल्याने दुर्गंधी पसरली आहे.