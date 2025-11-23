वऱ्हाळ तलाव स्वच्छतेसाठी उपाययोजना करण्याची गरज... खा.सुरेश म्हात्रे
वऱ्हाळ तलाव स्वच्छतेसाठी तरुणाईचा पुढाकार
खासदारांकडून ५६ कोटींच्या निधीचे आश्वासन
भिवंडी, ता. २३ (वार्ताहर) ः शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या आणि एकमेव प्रेक्षणीय स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वऱ्हाळ तलावाची वाढलेली अस्वच्छता आणि जलप्रदूषणामुळे त्रस्त झालेल्या स्थानिक युवकांनी ‘हर संडे दो घंटे’ हा अभिनव स्वच्छता उपक्रम सुरू केला आहे. युवकांच्या या सेवावृत्ती कार्याची दखल घेत रविवारी (ता. २३) खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी या उपक्रमाला भेट दिली आणि तलाव पुनरुत्थानासाठी ५६ कोटींचा निधी मंजूर होत असल्याचे आश्वासन दिले.
वऱ्हाळ तलाव परिसरातील अस्वच्छता, निर्माल्य टाकल्याने झालेले जल प्रदूषण आणि स्थानिक दुर्गंधीकडे पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने स्थानिक त्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक युवक तेजस काटेकर, ऋग्वेद शेट्टी, बनफूल चौधरी, मुकेश निशाद, सागर सैंदाणे, आशिष तिवारी, रोशन वर्मा, राज माने, संदीप मिश्रा, भानू निशाद यांनी पुढाकार घेत हर संडे दो घंटे हा उपक्रम सुरू केला. यामध्ये शेकडो युवक-युवतींनी तलावातील घाण काढण्यास सुरुवात केली. या माध्यमातून शेकडो किलो कचरा काढण्यात आला आहे. रविवारी (ता. २३) सुरेश म्हात्रे यांनी कामतघर गोपीनाथ काटेकर क्रीडांगण येथे भेट देऊन युवकांच्या कार्याची प्रशंसा केली.
पुनरुत्थानाच्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून निधी
तलावाच्या स्वच्छतेची व संरक्षणाची जबाबदारी ही पालिका प्रशासनाची आहे. पण त्याकडे अनेक वेळा तक्रारी करूनही दुर्लक्ष केले आहे. पण, आता या तलावाच्या पुनरुत्थान व सुशोभीकरण करण्याच्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून ५६ कोटी रुपये मंजूर होत आहेत. त्यासाठी मी स्वतः एक वर्ष पाठपुरावा केला आहे. यासोबत आयुक्तांची भेट घेऊन पालिका प्रशासन या तलावासाठी नक्की काय उपाययोजना करीत आहे याची माहिती घेणार आहे, अशी प्रतिक्रिया सुरेश म्हात्रे यांनी दिली आहे.
