महात्मा गांधी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची टीआयएफआरला भेट
टीआयएफआरला विद्यार्थ्यांची अभ्यास भेट
अंबरनाथ, ता. २३ (वार्ताहर) : भावी पिढीत विज्ञानाची आवड आणि संशोधनाची ओढ निर्माण व्हावी, या उद्देशाने, महात्मा गांधी विद्यालय, अंबरनाथ येथील इयत्ता नववी व दहावीतील १६ विद्यार्थ्यांनी टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर), मुंबई येथे अभ्यासपूर्ण क्षेत्रभेट दिली. ‘फ्रंटियर्स ऑफ सायन्स २०२५’ या राज्यस्तरीय उपक्रमांतर्गत ही क्षेत्रभेट आयोजित करण्यात आली होती.
विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर चालणाऱ्या वैज्ञानिक संशोधनाची आणि करिअरच्या संधींची ओळख करून देणे, हा त्यामागील उद्देश होता. विद्यार्थ्यांनी लेझर निर्मिती केंद्र, वायू निर्देशक यंत्रणा आणि विविध विश्लेषणात्मक साधनांची कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष पाहिली आणि समजून घेतली. लार्ज हायड्रॉन कोलायडर (एलएचसी) आणि बिग बँग सिद्धांताचा संबंध दृक्श्राव्य माध्यमातून समजावून सांगितला गेला, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना विश्वनिर्मितीची संकल्पना स्पष्ट झाली. या भेटीमुळे विद्यार्थ्यांना विज्ञान नुसते शिकण्याऐवजी ते अनुभवण्याची संधी मिळाली. टीआयएफआरमधील पीएचडी विद्यार्थी सोनल व नितेश हातेकर यांनी समन्वयक म्हणून मार्गदर्शन केले.
या उपक्रमात मुंबई व उपनगरातील ९० शाळांमधील सुमारे १,८०० विद्यार्थी व शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षकांच्या मते, वैज्ञानिक वातावरणाचा हा प्रत्यक्ष अनुभव विद्यार्थ्यांच्या उत्सुकतेत भर घालणारा ठरला.
