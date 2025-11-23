जमा खर्चाचा योग्य ताळमेळ करुन वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प तयार करावा : नितीन करीर
वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्पावर भर द्या : नितीन करीर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांनी महापालिकांना आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना जमा-खर्चाचा योग्य ताळमेळ साधून वस्तुनिष्ठ नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. खर्चामध्ये बचत करून महापालिकेवरील आर्थिक भार कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाणे महापालिकेच्या नागरी संशोधन केंद्रात सहाव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी अप्पर मुख्य सचिव गोविंद राज, ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह राज्यातील विविध महापालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते.
नितीन करीर यांनी पालिकांना त्यांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले. अनेक पालिकांमध्ये उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण अधिक असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने सर्व पालिकांनी बचत करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. मालमत्ता कर, व्यावसायिक कर, पाणीपुरवठा कर आणि परवाना शुल्कामध्ये सुधारणा करावी. वाढीव करांना नागरिकांचा विरोध होणार नाही, यासाठी पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा तसेच प्रशासकीय कामामध्ये शिस्त राखण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आयुक्तांच्या प्रमुख मागण्या
ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी या बैठकीत राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. मुद्रांक शुल्क नोंदणीच्या वेळीच थेट महापालिकेकडे जमा करण्यात यावे तसेच शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, रोड टॅक्स आणि विविध आस्थापनांच्या परवाना शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न महापालिकांना वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
