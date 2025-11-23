दिवसाला २० पैसे घेऊन मते विकू नका
डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे मतदारांना आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अंबानी आणि सामान्य नागरिकाच्या मताचे मूल्य समान केले आहे. त्यामुळे आपले बहुमूल्य मत विकू नका, असा महत्त्वाचा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी मतदारांना दिला. आज तुम्हाला ते एक हजार रुपये देतील; पण पाच वर्षांचे गणित बांधल्यास दिवसाला आपल्या मताची किंमत केवळ २० पैसे ठरत आहे. स्वतःची किंमत २० पैसे करू नका, असे आवाहन आव्हाड यांनी केले. त्यांनी मतदारांना माणुसकी जपणाऱ्या व्यक्तीलाच आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडण्याचे आवाहन केले.
कळवा येथील सामाजिक कार्यकर्ते तुळशीराम साळवे यांनी आपल्या हजारो समर्थकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला. त्या वेळी कळवा येथे झालेल्या सभेत मार्गदर्शन करताना डॉ. आव्हाड यांनी हा सल्ला दिला. या कार्यक्रमाला फुलेनगर, जय भीमनगर, सायबानगर, जानकीनगर या विभागांतील हजारो नागरिक उपस्थित होते.
डॉ. आव्हाड यांनी कळव्यातील जुन्या घटनांची आठवण करून दिली. मर्फी कंपनीजवळ १९९३मध्ये झोपडपट्टीला आग लागली होती, ज्यात २१ जण मृत्युमुखी पडले होते. त्या वेळी तत्कालीन नगरसेवक आणि पक्षाचे विद्यमान जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी प्रयत्न करून तेथील नागरिकांचे कळव्यात पुनर्वसन केले होते. आजचे ‘महात्मा फुलेनगर’ ही तीच ‘भीमवाडी’ झोपडपट्टी आहे. काही वर्षांपूर्वी जय भीमनगर, सायबानगर, जानकीनगर येथील घरांवर बुलडोझर चालवण्याचा डाव आखला होता. त्या वेळेस मी स्वतः बुलडोझरवर बसलेल्या तहसीलदारांना खाली उतरवले होते. अर्थात ते माझे कर्तव्य होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मतदान कार्ड सुरक्षित ठेवा
आज काही लोक आपल्याला सोडून गेले आहेत. त्यांना आपण काय दिले, किती दिले हे जनतेला माहीत आहेच, पण अशा लोकांना त्यांची जागा दाखवा, असे आवाहनही त्यांनी मतदारांना केले. येथे काही जण लोकांचे आधार कार्ड आणि व्होटिंग कार्ड घेत आहेत. ते कुणालाही देऊ नका. तुम्हाला मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव आहे, असे महत्त्वपूर्ण विधानही डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी या वेळी केले.
