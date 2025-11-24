डहाणू नगराध्यक्षपदासाठी दुहेरी लढत
डहाणू, ता. २४ (बातमीदार) : डहाणू नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदाच्या जागेसाठी दोन उमेदवार, तर १३ प्रभागांतील २७ जागांसाठी ६५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत. डहाणू शहरात नगराध्यक्षपदासाठी दुहेरी लढत होणार आहे.
डहाणू नगराध्यक्षपदासाठी चार उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले होते. काँग्रेसचे हाफिजूर रहमान अलिफ हुसेन आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे संजय पाटील यांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे भाजपचे भरतसिंग राजपूत आणि शिवसेना शिंदे गटाचे राजेंद्र लखू माच्छी यांच्यामध्ये निवडणुकीचा सामना रंगणार आहे. नगरसेवक पदासाठी भाजपचे २७ उमेदवार, शिवसेना शिंदे गट १४, काँग्रेस १०, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट सात, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि कामप प्रत्येकी तीन, तर अपक्ष एक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
शहरात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. शिवसेनेच्या प्रचारासाठी गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा झाली. या सभेला मतदारांची मोठ्या संख्येने गर्दी होती. या वेळी त्यांनी अनेक समस्या सोडविण्याचे आश्वासन देऊन अप्रत्यक्ष भाजपवर टीका केली होती, तर भाजपने जाहीर प्रचाराबरोबरच भेटीगाठी घेण्यावर भर दिला आहे.
