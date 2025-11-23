उल्हासनगरचा वॉन्टेड गुंड जेरबंद!
उल्हासनगरचा सराईत गुंड जेरबंद!
बाबू गायकवाडला हिललाइन पोलिसांकडून अटक
उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) ः उल्हासनगरच्या गुन्हेगारी जगात दहशत पसरवणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून पोलिसांना चकवा देणाऱ्या कुख्यात गुंड अक्षय ऊर्फ बाबू गायकवाड याला अखेर रविवारी (ता. २३) पहाटे हिललाइन पोलिसांनी एका जबरदस्त सापळ्यात अडकवून बेड्या ठोकल्या आहेत. २० हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल असलेला आणि काही प्रकरणांत ‘वॉन्टेड’ असलेला बाबू गायकवाड सतत ठिकाणे बदलत पोलिसांना गुंगारा देत होता; मात्र गुप्त माहिती, तांत्रिक विश्लेषण आणि काटेकोर नियोजनाच्या मदतीने पोलिसांनी गायकवाड पाड्यातील त्याच्या राहत्या घरातून त्याला शिताफीने ताब्यात घेतले. उल्हासनगरच्या गुन्हे इतिहासातील हे एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण ऑपरेशन मानले जात आहे.
१८ एप्रिल २०२५ रोजी पहाटे २.३० वाजता कॅम्प-५ मधील गॅस गोडाउन परिसरात प्रेम ननावरे आणि भावेश भोईर यांच्यावर हल्ला झाला होता. बाबू गायकवाड, रुद्र मैराळे आणि दोन साथीदारांनी ठोसे-बुक्क्यांनी मारहाण केली होती, ज्यात भावेश भोईर गंभीर जखमी झाला होता. या घटनेवरून हिललाइन पोलिस ठाण्यामध्ये विविध गंभीर कलमांसह गुन्हा दाखल झाला होता. या घटनेनंतर बाबू गायकवाड फरार झाला होता.
बाबू गायकवाड आपल्या राहत्या घरी येणार असल्याची महत्त्वाची गुप्त माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप शिवले यांना मिळाली होती. त्यानुसार, त्यांनी तातडीने कारवाईचे नियोजन केले. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) सिद्धेश्वर कैलासे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय सानप, पोलिस उपनिरीक्षक संग्राम मालकर, अंकुश सुरेवाड, अविनाश सुर्वे यांनी विशेष पथक तयार केले. या पथकाने गायकवाड पाडा परिसरात सापळा रचला आणि पहाटेच्या सुमारास बाबू घरात शिरताच पोलिसांनी झडप घालून त्याला शिताफीने ताब्यात घेतले.
‘बाबू’च्या नावावर गंभीर गुन्ह्यांची मालिका
बाबू गायकवाड याच्या नावावर हिललाइन, शिवाजीनगर, विठ्ठलवाडी, मध्यवर्ती, कोळसेवाडी, लोणावळा आणि उल्हासनगर पोलिस ठाण्यांमध्ये २० पेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे नोंद आहेत. खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडे, खंडणी, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ले, शस्त्रास्त्रे बाळगणे, गुंडगिरीसह अनेक कलमांचा समावेश आहे. शिवाजीनगर पोलिसांनी त्याच्यावर एमपीडीएअंतर्गत कारवाईही केली आहे.
बाबू गायकवाड याच्यावर २० पेक्षा अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असताना तो अनेक वर्षे पोलिसांना चकवा देत होता. आमच्या पथकाने संयम, तांत्रिक विश्लेषण आणि अचूक नियोजनाच्या साहाय्याने ही कारवाई पूर्ण केली. अशा कुख्यात गुन्हेगारांना शासन करणे हे आमचे कर्तव्यच आहे. हिललाइन पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि धाडस कौतुकास्पद आहे.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त, उल्हासनगर
