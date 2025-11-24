हंगामी फळांची बाजारात आवक
हंगामी फळांची बाजारात आवक
वाशी, ता. २४ (बातमीदार) ः मुंबई एपीएमसीत परराज्यातून फळांची आवक होत आहे. धार्मिक उपवास-व्रतवैकल्ये, पूजेसाठीची फळे, थंडीतील पोषणासाठीची फळे खरेदीसाठी ग्राहकांची वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे बाजारात १० ते २० टक्क्यांनी भाव कमी झाले आहेत.
मार्गशीर्ष महिन्यात उपवास, पूजेसाठी लागणाऱ्या फळांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. किरकोळ बाजारात तर पूजेसाठी लागणाऱ्या पाच फळांचे वाटे तयार करून विकले जातात. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांना चांगला नफा मिळत आहे. मुंबई एपीएमसी फळ बाजारात संत्री, मोसंबी, पेरू, सीताफळ, सफरचंद, कलिंगड अशा फळांसोबतच परदेशी फळांची आवक वाढली आहे. त्याचबरोबर अंजीर, द्राक्ष, बोर, स्ट्रॉबेरी, अमरफळ, चिकू, खरबूज बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हंगामातील फळांचे भाव डिसेंबरनंतर कमी होण्याची शक्यता असल्याचे फळ व्यापारी अशोक उंडे यांनी सांगितले.
---------------------
फळांचे प्रकार सध्याचे भाव (प्रतिकिलो)
अननस - ४०
अंजीर - ५०-६०
बोर - ४०-५०
चिकू - ४०-५०
डाळिंब - १५०-२००
ड्रॅगन फ्रूट - ९०
कलिंगड - १५-२०
केळी - ३०-४०
मोसंबी - ५०-६०
पपई - १५-२०
पेरू - ५५-६०
संत्रे - ४०-५०
सीताफळ - ५०-६०
स्ट्रॉबेरी - ३५०-४५०
खरबूज - ३५-४५
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.