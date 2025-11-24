फेरीवाल्यांना दणका
फेरीवाल्यांना दणका
नवी मुंबईत महापालिकेकडून कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २४ ः शहरातील रस्त्यांवर, पदपथांवर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण नवी मुंबई पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकांनी हटवले. वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोलीतील दुकानांसमोरील सामासिक जागेत बेकायदा दुकानांवर कारवाई केली.
नियोजनबद्ध अशा नवी मुंबई शहरात दुकानदारांकडून अतिक्रमण करताना व्यावसायिक वापर सुरू आहे. अनेक ठिकाणी पदपथांवरील अतिक्रमणाने पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाईला सुरुवात केली. तुर्भे सेक्टर २० येथे अक्षर इन्फ्रास्ट्रक्चर्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. बेलापूर सेक्टर १३ येथे मलनिस्सारण केंद्रालगतच्या १२ बेकायदा झोपड्या हटवण्यात आल्या. तसेच सीवूड्स येथील विठ्ठल मंदिराशेजारील २२ झोपड्यांवर कारवाई करण्यात आली. कोपरखैरणे येथे शिळफाटा मार्गालगत फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण काढून मोकळे करण्यात आले. घणसोली विभागात दुकानदारांनी बेकायदा पद्धतीने फेरीवाल्यांनी संसार थाटले आहेत. कोपरखैरणे रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात फेरीवाले झाले आहेत. येथे महापालिकेने उड्डाणपुलाखाली तसेच पदपथावरील झोपड्यांवर कारवाई केली.
------------------------------------
अकरा जणांवर गुन्हे
शहरात बेकायदा पद्धतीने बॅनर, होर्डिंग लावून विद्रूपीकरण करणाऱ्या ११ जणांवर नवी मुंबई महापालिकेने गुन्हे दाखल केले आहेत. काही राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, खासगी शिकवणीचालकांकडून बेकायदा बॅनर लावले आहेत. अशांवर महापालिकेने कारवाई केली आहे.
--------------------------------------
महापालिकेची परवानगीशिवाय फलक लावणे, पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- डॉ. कैलास गायकवाड, अतिक्रमण विभाग, उपायुक्त, महापालिका
