‘पक्षाशी एकनिष्ठ उमेदवारांना संधी’
तुर्भे, ता. २४ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांच्या तयारीला वेग आला आहे. याच अनुषंगाने सीबीडीतील समाजसेविका आशा शिंदे यांनी समर्थकांसह बेलापूर विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांची निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत संधी मिळणार असल्याचे आमदार म्हात्रे यांनी सांगितले.
स्थानिक पातळीवरील प्रश्न, आगामी निवडणूक धोरण, मतदारांपर्यंत वाढवणे, तसेच विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक असून याबाबत आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यासमवेत संवाद केला. तसेच समाजसेविका म्हणून स्थानिक समस्यांचा थेट आढावा घेताना आशा शिंदे यांनी मुद्दे आमदार म्हात्रे यांच्यासमोर उपस्थित केले. तसेच सीबीडीमधील ही भेट आगामी निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने मानली जात आहे. या वेळी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यासमवेत भाजप महामंत्री नवी मुंबई जिल्हा नीलेश म्हात्रे, समाजसेविका आशा शिंदे, सुरेश कोरे, शशिकांत गायकवाड आदी उपस्थित होते.
