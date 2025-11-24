वाहनचालकांचा मनमानी कारभार
वाहनचालकांचा मनमानी कारभार
कळंबोली मॅकडोनाल्डसमोर अपघाताची शक्यता
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार) ः कळंबोली सर्कल विस्तारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बसथांबा कामोठे उड्डाणपुलाजवळील केएलई महाविद्यालयासमोर हलविण्यात आला आहे; मात्र असे असताना सायन-पनवेल महामार्गावर खासगी बसचालकांची मनमानी सुरूच असल्याने अपघातांची शक्यता आहे.
कळंबोली सर्कल परिसरात रस्त्याच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. येथील तीन ते चार मार्गिकेचे पत्रे लावून खोदकाम सुरू आहे. परिणामी, रस्ता अरुंद झाला असून वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. अरुंद रस्ता आणि अनधिकृत थांबे दुहेरी गर्दीमुळे परिसरात कोंडी उद्भवत आहे. मॅकडोनाल्डसमोर असलेल्या थांब्यावर प्रवासी चढविणे-उतरणे असे प्रकार खुलेआम सुरू असल्यामुळे महामार्गावरील वाहनांना मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कठोर कारवाई करून वाहतूक शिस्त कडकपणे राबवावी, अशी मागणी वाढत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.