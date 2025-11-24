प्रदूषणाने कोंडमारा
तळोज्यातून खारघरमध्ये दूषित पाणी, वायू
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २४ ः तळोजा परिसरातील कंपन्यांमधून प्रदूषित पाणी, वायू सोडले जात असल्याने खारघरवासी त्रस्त झाले आहे. रात्रीच्या अंधारात हवेत पसरणाऱ्या दुर्गंधीबरोबर डोळे, श्वसनासाठी त्रास होत असल्याने नागरिकांना खिडक्या-दारे बंद करून स्वतःला कोंडण्याची वेळ आली आहे.
खारघरचा विकास झपाट्याने वाढत आहे. पूर्वी ओवा गावापर्यंत मर्यादित असणारा खारघर शहर सेक्टर ३९ ते ४०पर्यंत विस्तारले आहे. खारघर शहराचा विकास तळोजा नोडपर्यंत आला आहे. तळोजा एमआयडीसीतून निघणाऱ्या कासाडी नदीत सोडल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे खाडीकिनारी असलेल्या खारघर सेक्टर १५, १६, १८ आणि मोरबी गाव भागातील रहिवाशांना दुर्गंधीयुक्त हवेमुळे त्रास, आरोग्यविषयक समस्या जाणवत आहेत.
रहिवाशांचा भ्रमनिरास
हवेत पसरलेली दुर्गंधी रात्रीपासून अगदी पहाटेपर्यंत सुरू असते. तळोज्याकडून येणारी हवा खारघर शहर व्यापून टाकते. त्यामुळे सेंट्रल पार्क, कॉर्पोरेट मैदान, गोल्फ कोर्स आणि गुरुद्वारा भागात सकाळी फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांना त्रास होत आहे.
मासळीमुळे दुर्गंधी
तळोजा एमआयडीसीमध्ये मासळी प्रक्रिया करणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. रात्रीच्या वेळेस कंपन्यांमध्ये मासळी स्वच्छ करून बर्फात टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असते. या कंपन्यांमधील पाणी नदीत सोडले जाते. त्यामुळे खाडीवाटे येणाऱ्या पाण्यातून सडलेल्या मासळीची दुर्गंधी हवेत मिसळते.
खारघरमध्ये रात्रीच्या वेळी असह्य करणारी दुर्गंध येते. मासळी, क्लोरिन गॅससारखा वास येतो. हा वास नाकाला झोंबल्यासारखा वाटतो.
- अमित सुद, खारघर, रहिवासी
खारघरमधील रहिवाशांकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारी आल्या आहेत. तळोजा औद्योगिक विकास परिसरात जाऊन तपासणी केली असता काही मासळी कंपन्या पाणी आणि वायू सोडत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे.
- विक्रांत भालेराव, एसआरओ, तळोजा, एमपीसीबी
