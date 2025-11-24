मुबई शहराचा कणा असलेला कामगार मुंबईतून हद्दपार झाला : अशोक नायगावकर
''मुंबईचा कणा असलेला
कामगार शहरातून हद्दपार''
कामगार चळवळ कमकुवत होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त
शिवडी, ता. २४ (बातमीदार) : आज यांत्रिकीकरणामुळे दोन हातांना काम मिळत नाहीये. डॉ. शांती पटेल, कॉ. एस. आर. कुलकर्णी, जॉर्ज फर्नांडिस यांसारख्या कामगार नेत्यांनी दिलेले योगदान अविस्मरणीय आहे; मात्र कामगार चळवळ दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. वृत्तपत्र क्षेत्रातही कामगार सदरे बंद झाली आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुंबई शहराचा कणा असलेला कामगार आता मुंबईतून हद्दपार झाला आहे, अशी खंत कवी अशोक नायगावकर यांनी व्यक्त केली.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने नुकतेच २९व्या पोर्ट ट्रस्ट कामगार विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. बॅलार्ड पिअर येथील विजयदीप कॉन्फरन्स हॉलमध्ये ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. एस. के. शेट्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कवी अशोक नायगावकर यांच्या हस्ते हा प्रकाशन सोहळा पार पडला. या वेळी नायगावकर यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.
ॲड. एस. के. शेट्ये यांनी कामगार संख्येतील मोठी घट अधोरेखित केली. ते म्हणाले, "मुंबई पोर्टमध्ये पूर्वी ४० हजार कामगार होते, आता फक्त साडेतीन हजार कामगार राहिले आहेत." गोदी कामगारांना मिळालेल्या चांगल्या पगारवाढीबद्दल त्यांनी युनियनचे आभार मानले. युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुधाकर अपराज यांनी गोदी कामगारांच्या दूरदृष्टी नेतृत्वामुळेच चांगली पगारवाढ आणि वेतनकराराची थकबाकी मिळाली, ज्यामुळे कामगारांची गणपती आणि दिवाळी चांगली झाली, असे सांगितले.
या प्रकाशन सोहळ्याला ज्येष्ठ पत्रकार सुकृत खांडेकर, युनियनचे कार्याध्यक्ष डॉ. यतीन पटेल, मुंबई पोर्ट प्राधिकरणचे बोर्ड सदस्य प्रदीप नलावडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
