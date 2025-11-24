एपीएमसीतील लॉजवर पोलिसांचा छापा
एपीएमसीतील लॉजवर पोलिसांचा छापा
नवी मुंबई, ता.२४ (वार्ताहर): नवी मुंबई पोलिसांच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने एपीएमसीतील लॉजवर छापा मारला होता. यावेळी वेश्याव्यवसायासाठी मुली पुरवणारा दलालासह २ महिलांची सुटका करण्यात आली.
एपीएमसीतील श्रीनिधी हॉटेल अँड लॉजिंगमध्ये वेश्यागमनाकरीता महिला पुरवण्यात येत असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांच्या पथकाने शुक्रवारी (ता.२१) रात्री छापा मारला होता. यावेळी लॉजमध्ये वेश्याव्यवसायासाठी २ महिला ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे लॉजचा व्यवस्थापक कुमार कनौजिया (२९), विशाल अवद (२३) तसेच सोनू ऊर्फ शाहीन हुसेन मंडल (२८) विरोधात अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
