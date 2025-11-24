लाखोंच्या महसुलावर पाणी
पनवेल परिसरात २१६ बेकायदा मोबाईल मनोरे
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २४ : मोबाईलच्या मनोऱ्यांमुळे मानवी आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणामांमुळे सर्वोच्च न्यायालय तसेच हरित लवादाने निर्बंध आणले आहेत; मात्र पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत २१६ बेकायदा मोबाईल मनोरे असून नागरिकांच्या आरोग्यासोबत लाखोंचा महसूलही बुडाला आहे.
पनवेल महापालिका प्रशासनाने माहिती अधिकार कायद्यान्वये दिलेल्या माहितीनुसार नगररचना विभागाच्या नोंदणी आकडेवारीनुसार साधारण ३५७ मोबाईल मनोरे आजतागायत पनवेल शहरात उभारण्यात आले आहेत. त्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत मोबाईल मनोऱ्यांची संख्या २१६च्या घरात आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम अन्वये कलम २६७ प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करणे, कलम ४७८ नुसार मोबाईल टॉवरकरिता कार्यवाहीचा खर्च वसूल करण्याचा पालिकेला अधिकार असताना कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच वाढत्या मोबाईल मनोऱ्यांमुळे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न झाला आहे.
पनवेल पालिका हद्दीत विनापरवानगी शेकडो मोबाईल मनोरे उभारण्यात आले आहेत. या मोबाईलच्या किरणोत्सर्गामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मनोरे तत्काळ हटवण्याची मागणी प्रहार संघटनेने केली आहे.
- सुनील शिरीषकर, जिल्हा उपाध्यक्ष रायगड, प्रहार जनशक्ती पक्ष
