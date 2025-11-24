महिला स्वावलंबनाला मिळणार चालना
टोकावडे, ता. २४ (बातमीदार) : सारा आकाश ट्रस्टच्या माध्यमातून मुरबाड तालुक्यातील कुडशेत येथील सेतु महिला सशक्तीकरण व प्रशिक्षण केंद्रात रविवारी (ता. २३) सेंद्रिय शेती, खतनिर्मिती, नैसर्गिक कीटकनाशके यावरील एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळा उत्साहात पार पडली.
नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीविषयक मार्गदर्शक नरेंद्र वाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेंद्रिय खतांचा वापर, रसायनमुक्त शेती पद्धती आणि शेतात तयार करता येणाऱ्या नैसर्गिक कीटकनाशकांच्या विविध पद्धतींबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील कृषितज्ज्ञ पी. डी. भोईर यांनी ‘ऑर्गॅनिक खते व औषधे’ या विषयावर प्रत्यक्ष उदाहरणांसह मार्गदर्शन केले. सेंद्रिय खतांची निर्मिती, गुणवत्ता आणि कमी खर्चात नैसर्गिक औषधे तयार करण्याच्या पद्धतींचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना देण्यात आले. याचदरम्यान रवींद्र घरत यांनीही शेतीविषयक तांत्रिक माहिती दिली. कार्यक्रमात महिलांसाठी पापड निर्मितीचे विशेष प्रशिक्षण घेण्यात आले. प्रशिक्षक सुनील आलम यांनी पापड व्यवसायातील तांत्रिक कौशल्य, स्वच्छता, साठवणूक, विपणनाच्या संधी आणि घरबसल्या रोजगारनिर्मिती याबाबत महिलांना मार्गदर्शन केले. उपक्रमाला ट्रस्टचे संस्थापक रवी नारायण, आकाश नारायण, तसेच झाडघर, कुडशेत, बनाची वाडी, करपटवाडी, डोंगरवाडी, केव्हारवाडी, चासोळे आणि गोड्याचा पाडा येथील आदिवासी महिला-पुरुषांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
कार्यक्रमासाठी ट्रस्टचे विभागप्रमुख नथु पारधी, प्रकाश मेंगाळ, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नंदा उघडा आणि सावळाराम पिचड यांचे विशेष सहकार्य लाभले. सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक कीटकनाशके आणि महिलांच्या स्वावलंबनाचा संगम घडवणारा हा उपक्रम स्थानिक पातळीवर कौतुकास्पद ठरला आहे.
सेतु केंद्राच्या माध्यमातून पापड निर्मिती हा महिलांसाठी स्वावलंबनाचा उत्तम मार्ग ठरू शकतो. स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास हे प्रशिक्षण निश्चित मदत करेल.
- नथु पारधी, विभागप्रमुख, सारा आकाश ट्रस्ट
टोकावडे : कुडशेत येथे महिलांना सेंद्रिय शेती विषयावर एकदिवसीय प्रशिक्षण देण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.