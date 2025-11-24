देवदर्शन, जेवणावळीचा धडाका
देवदर्शन, जेवणावळीचा धडाका
निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना प्रलोभने
वाशी, ता.२४ (बातमीदार)ः नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची बहुसदस्य पद्धतीने प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत झाली आहे. बहुसदस्य पद्धतीने होणाऱ्या प्रभाग रचनेमुळे इच्छुक उमेदवारांनी मतदारांना खुश करण्यासाठी देवदर्शनाबरोबर जेवणावळीचा धडाका लावला आहे.
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीचा कार्यकाळ मे २०२० मध्ये संपुष्टात आला. कोरोना, सत्तासंघर्ष, ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायलयांच्या आदेशनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यांची अंतिम प्रभाग रचना झाली असून, बहुसदस्य पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. नगरपंचायत, नगरपरिषदांच्या निवडणुकांबरोबर पालिकेच्या निवडणुका देखील आहेत. त्यामुळे शहरांतील माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत डोळे तपासणी, चष्मे वाटप शिबिर, मोतीबिंदू तपासणी आणि मोफत शस्त्रक्रियांबरोबर ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसाठी देवदर्शन, पर्यटन यात्रांबरोबर जेवणावळी सुरू केल्या आहेत.
