पाणथळ जागांचे संवर्धन अत्यावश्यक
भिवंडी, ता. २४ (वार्ताहर) : पाणथळ जागा या पूरनियंत्रण, जलस्रोत संरक्षण आणि जैवविविधता टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सध्याचे पर्यावरण पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित ठेवणे ही काळाची गरज आहे. हरित क्रांती आणि निळ्या क्रांतीचे युग सुरू असल्याने पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे, असे प्रतिपादन प्र. प्राचार्य डॉ. शशिकांत म्हाळूंकर यांनी केले.
ते पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ संचलित बीएनएन महाविद्यालयात प्राणीशास्त्र विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भूगोल विभाग आणि पर्यावरण दक्षता मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित डॉ. एम. एस. कोडारकर मेमोरियल व्याख्यानमालेत बोलत होते. कार्यक्रमाला पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. उमेश मुंडले, पर्यावरण दक्षता मंडळाच्या प्रतिनिधी पूर्णिमा शिरगावकर, सुरभी वालावलकर-ठोसर उपस्थित होते. डॉ. उमेश मुंडले म्हणाले, जलस्रोतांचे संरक्षण व संवर्धन ही आजची अत्यावश्यक गरज आहे. तलावांचे सुशोभीकरण करताना अनेक ठिकाणी भिंती बांधून तलावाची टाकी तयार केली जाते. यामुळे तलावातील नैसर्गिक झरे बंद होतात आणि तलावाचे आरोग्य खालावते. त्यामुळे तलाव, ओढे आणि इतर जलस्रोतांचे नैसर्गिक स्वरूप जपणे आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे पर्यावरण संवर्धनाबरोबरच परिसराच्या सर्वांगीण विकासालाही चालना मिळते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमात पर्यावरण दक्षता मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या उपक्रमांबाबत माहिती दिली. विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण विषयावर पॉवरपॉईंट सादरीकरण करून विविध मुद्दे मांडले. कार्यक्रमाला उपप्राचार्य डॉ. सुधीर निकम, डॉ. दिलीप काकवीपुरे, डॉ. आर. एल. रूपवते, प्रा. बी. के. पाईकराव, डॉ. तेजाली अयरे, मनाली धांगडे यांसह विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रास्ताविक उपप्राचार्य डॉ. सुवर्णा रावळ यांनी, तर पाहुण्यांचा परिचय डॉ. प्रसाद कर्णिक यांनी करून दिला. सूत्रसंचालन डॉ. गुलिस्ता अन्सारी रईस यांनी केले. आभार डॉ. निनाद जाधव यांनी मानले.
