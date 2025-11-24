अजंता–एलोरा येथे ‘एक्यम २०२५’चा यशस्वी समारोप!
अजंता-एलोरा येथे ‘एक्यम २०२५’चा यशस्वी समारोप
मुंबई, ता. २४ : युनेस्को जागतिक वारसास्थळ असलेल्या अजंता-एलोरा येथे सोपानच्या ‘एक्यम २०२५’ या तीनदिवसीय (ता. २१ ते २३) सांस्कृतिक उपक्रमाचा यशस्वी समारोप झाला. संयुक्त राष्ट्रांच्या ८०व्या वर्षपूर्तीनिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
कर्यक्रमात ३० हून अधिक देशांचे राजदूत आणि दूतावास अधिकारी उपस्थित होते. प्रमुख मान्यवरांमध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी संजय खंडारे, युनेस्को भारत कार्यालयाचे संचालक डॉ. टिमोथी कर्टिस, छत्रपती संभाजीनगरचे आयुक्त जी. श्रीकांत आणि सोपानचे सह-संस्थापक सिद्धांत मोहता यांचा समावेश होता. ब्रिटन, न्यूझीलंड, फ्रान्स, चीन, नेदरलँड, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लंड आणि थायलंडचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
संजय खंडारे यांनी अजंता-एलोरा ही भारताच्या प्राचीन सभ्यतेची जिवंत प्रतीके असल्याचे सांगितले. २०२४मध्ये महाराष्ट्रात ३.७१ मिलियन परदेशी पर्यटक आल्याचे त्यांनी नमूद केले. सोपानचे सह-संस्थापक सिद्धांत मोहता यांनी एक्यम हे कला, विरासत आणि संवाद यांच्या माध्यमातून जागतिक समज वाढवणारे व्यासपीठ असल्याचे सांगितले.
कैलास मंदिराच्या प्रांगणात महाराणी रासेश्वरी राज्यलक्ष्मी आणि निक बुकर यांची शिवस्तुती, गौरी शर्मा त्रिपाठी यांचे ‘एक्यम ओंकारा’ सादरीकरण तसेच आंतरराष्ट्रीय कलाकारांनी कथक, भरतनाट्यमे आणि ओडिशीच्या माध्यमातून सृष्टी आणि लयचा संदेश दिला. तर इतिहासकार विल्यम डॅलरिम्पल यांच्या ‘द गोल्डन रोड’ व्याख्यानाने भारतीय प्राचीन ज्ञान संस्कृतीवर प्रकाश टाकला. एक्यम २०२५मध्ये कला, संस्कृती, विरासत आणि जागतिक संवादाचा अद्भुत संगम साधला गेला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.