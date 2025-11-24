ठाण्यात पकडलेल्या चरसचे ''नेपाळ कनेक्शन''
ठाण्यात पकडलेल्या चरसचे नेपाळ कनेक्शन
अटकेतील आरोपी अमली पदार्थांचा फ्लायर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : शहरात पाच कोटी ५० हजारांचा चरस जप्त केल्यानंतर या प्रकरणी अटक केलेल्या आरोपीचे नेपाळ कनेक्शन उघड झाले आहे. अटकेतील आरोपी शनवर अन्वर अली (३८) याने हा अमली पदार्थ नेपाळमधून ट्रेनने आणल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. तसेच तो अमली पदार्थांची ने-आण करणारा फ्लायर (डिलिव्हरी करणारा) असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाणे शहर पोलिसांच्या वागळे इस्टेट गुन्हे शाखेच्या पथकाने शुक्रवारी (ता. २१) साकेत रोड ते बाळकुम पाडा नंबर २ या परिसरात सापळा रचून पश्चिम बंगाल येथील अली याला पकडले. त्याच्याकडून चरसचे वेगवेगळी १० पाकिटे आणि एकूण पाच किलो ५० ग्रॅम चरस जप्त करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या मुद्देमालाची किंमत पाच कोटी ५० हजार रुपये इतकी आहे. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अली हा अमली पदार्थ ने-आण करणारा ‘फ्लायर’ असल्याचे तपासात उघड झाले असून, त्याच्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्येही एनडीपीएसचा गुन्हा दाखल आहे.
तपासादरम्यान अली याच्याकडे नेपाळ ते ठाणे अशा ट्रेन प्रवासाची तिकिटे मिळून आली. यावरून त्याने चरस नेपाळमधील एका व्यक्तीकडून डिलिव्हरीसाठी घेतला होता आणि तो थेट ठाण्यात उतरला होता. दरम्यान, ज्या व्यक्तीने त्याला चरस दिला, त्याचे नाव माहिती नसल्याचे तो सांगत आहे.
पोलिस कोठडीत तपास सुरू
अली याला ठाणे न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला २६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तो आणलेल्या चरसची कोठे विक्री करणार होता तसेच त्याचे आणखी कोणी साथीदार आहेत काय, याचा कसून शोध वागळे इस्टेट गुन्हे शाखेचे पोलिस घेत आहेत. ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सलील भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भूषण शिंदे यांच्या पथकाने केली.
