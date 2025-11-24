राजकीय वारसा महिलांच्या हातात
राजकीय वारसा महिलांच्या हातात
आरक्षणामुळे द्यावी लागली महिलांना संधी; घरच्या महिलांच्या पाठीमागून राजकारणाची सूत्रे पुरुषांकडे
सकाळ वृत्तसेवा : महेंद्र दुसार
अलिबाग, ता. २४ : राजकारणात महिलांना समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण देण्यात आले; मात्र यावरही पुरुष राजकारण्यांनी मार्ग काढला असून आपल्या मुलीला, सुनेला नाही तर बायकोला आरक्षित जागेवर निवडून आणण्याचा प्रयत्न सध्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये दिसून येत आहे. निवडून येणाऱ्या महिलांच्या पाठीमागून राजकीय सूत्रे आपल्या हातात ठेवण्याची एक परंपराच सुरू झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातदेखील नगरपालिका निवडणुकीत लेकी-सुनांचा बोलबाला पाहायला मिळत आहे. या वेळी नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक महिला आपले नशीब अजमावत आहेत.
राजकारणात संधी मिळेल तिथे आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीला उमेदवारी देण्याची परंपरा अनेक वर्षे सुरू आहे. अगदी ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून जिल्हा परिषद, आमदारकी, खासदारकीच्या निवडणुकीत प्रथम प्राधान्य पुढाऱ्यांच्या घरातील उमेदवाराला दिले जाते. नगरपालिका निवडणूकदेखील त्याला अपवाद नाही. रायगडचे राजकारण नेहमीच चर्चेत राहिले असून, सध्या येथे शिंदे गटाची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. पालकमंत्री पदाच्या वादापासून सुरू झालेली चर्चा आता पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या पक्षांतरांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे रायगडातील घडामोडी राज्यभर चर्चेचा विषय ठरत आहेत. दरम्यान, १० नगर परिषद निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अनेक नेत्यांनी आपल्या वारसांना राजकीय पटलावर उतरवण्याची संधी साधली आहे. जर महिला आरक्षण असेल तर आपल्या पत्नीला, बहिणीला किंवा एखाद्या नातेवाइकाला उभ करायचे, असा प्रघातच पडून गेला आहे. परंतु अनेकदा महिला आपल्या कर्तृत्वावरदेखील पुढे आलेल्या पाहायला मिळतात.
----
दोन लेकी, दोन सुना थेट नगराध्यपदाच्या लढतीत
या वेळी नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विशेष म्हणजे दोन लेकी आणि दोन सुना अशा चार तरुणी सरळ राजकीय मैदानात उतरल्या आहेत. त्यांच्या राजकीय वाटचालीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यांना मिळालेला राजकीय वारसा त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरणार, असे चित्र आहे. अलिबागमध्ये माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांच्या कन्या अक्षया नाईक यांना शेकापने नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली आहे. मुरूडमध्ये माजी नगराध्यक्ष मंगेश दांडेकर यांच्या कन्या आराधना नाईक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. पेणमध्ये भाजपचे आमदार रवींद्र पाटील यांच्या सुनबाई प्रीतम पाटील यांना नगराध्यक्ष पदासाठी पुन्हा संधी मिळाली आहे. त्यांनी सलग दोन वेळा नगराध्यक्ष पद भूषवले आहे. कर्जत येथे माजी आमदार सुरेश लाड यांच्या सुनबाई डॉ. स्वाती लाड यांना भाजपने नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे.
