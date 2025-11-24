प्रचारासाठी मुख्यमंत्री बुधवारी पालघर दौऱ्यावर
पालघर, ता. २४ : जव्हार, डहाणू, पालघर नगर परिषदेसह वाडा नगर पंचायत निवडणुकीसाठी प्रमुख पक्षांची प्रचाराची जोरदार रणधुमाळी सुरू झाली आहे. पक्षाचे प्रमुख नेत्यांचे प्रचार दौरे सुरू झाले आहेत. शिवसेनेचे प्रमुख नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी (ता. २२) पालघर जिल्ह्यात चारही ठिकाणी प्रचार सभा घेतल्या. त्यानंतर आता भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी (ता. २६) पालघर जिल्ह्याच्या प्रचार दौऱ्यावर येत आहेत.
भाजपचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदाचे उमेदवार यांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्ह्यात निवडणूक होऊ घातलेल्या भागात प्रचारसभा घेणार आहेत. प्रचारसभेसाठी मंडप उभारणे, कार्यकर्त्यांची गर्दी जमवणे, बॅनर, झेंडे लावणे आदी कामाच्या नियोजनात जिल्ह्यातील पदाधिकारी व्यग्र झाले आहेत.
जव्हार, डहाणू, पालघर आणि वाडा भागात शिवसेना विरुद्ध भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा लढती आहेत. विकासाच्या नावाखाली प्रत्येक पक्ष आपापल्या उमेदवारांसाठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अलीकडे प्रचारसभेसाठी पालघर जिल्ह्याचा दौरा केलेले एकनाथ शिंदे यांनी सर्व ठिकाणी विरोधक उमेदवारांवर शरसंधान साधत जोरदार टीका केली आणि शिवसेनेचे बहुसंख्य उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री फडणवीस पालघरच्या प्रचार दौऱ्यावर येत असताना ते मतदारांना काय आवाहन करतील आणि शहराच्या विकासाची कोणती आश्वासने देतील, हे बुधवारीच समजणार आहे.
