बॅनर फाडण्याच्या घटनांमध्ये शहरात वाढ
बदलापूरमध्ये ‘बॅनर युद्ध’ तीव्र
निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वैमनस्य टोकाला
बदलापूर, ता. २५ (बातमीदार) : बदलापूर नगर परिषद निवडणुकीचा प्रचार जसजसा अंतिम टप्प्यात पोहोचत आहे, तसतशी त्याची धग दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. एका बाजूला सर्वच पक्षांचे उमेदवार बॅनरबाजी, चौकसभा आणि आश्वासनांच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे राजकीय वैमनस्य व्यक्त करण्याची पद्धत शहरात डोके वर काढत आहे.
शहरातील विविध ठिकाणी लावलेले राजकीय बॅनर फाडणे, विरोधी उमेदवारांचे चेहरे विद्रूप करणे आणि एकमेकांचे पोस्टर्स काढून फेकून देणे, अशा प्रकारांनी अचानक जोर धरला आहे. प्रचारात एका बाजूला सभांमधून आरोप-प्रत्यारोप, जुनी प्रकरणे बाहेर काढून टीका करणे सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावर हे ‘बॅनर युद्ध’ तीव्र झाल्याचे दिसत आहे. उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दडपलेला राग आणि द्वेष अशा पद्धतीने उफाळून येत असल्याचे मत स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
तणावाचे वातावरण
निवडणुकांचा कार्यक्रम अंतिम टप्प्यात पोहोचत असताना या वाढलेल्या ‘बॅनरफाड मोहिमे’मुळे शहरात तणावाचे वातावरण तयार झाले आहे. राजकीय वातावरण चुरशीला पोहोचले असताना, या वैमनस्यातून निवडणुका जवळ येत असताना काही अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
