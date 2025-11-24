पनवेल–करंजाडे नव्या पुलाची मुहूर्तमेढ
पनवेल-करंजाडे नव्या पुलाची मुहूर्तमेढ
५० कोटींचा खर्च; करंजाडेमधील रस्त्यांच्या डांबरीकरणाला सुरुवात
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार) : पनवेल आणि करंजाडे परिसराच्या विकासाला चालना देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा शुभारंभ माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते पार पडला. पनवेल महापालिकेच्या वतीने पनवेल-करंजाडेदरम्यान गाढी नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या नवीन पुलाचे भूमिपूजन तसेच सिडकोच्या माध्यमातून १४ कोटी रुपयांच्या निधीतून करंजाडे सेक्टर १ ते ६ मधील अंतर्गत रस्त्यांच्या डांबरीकरण कामाचे उद्घाटन या वेळी करण्यात आले.
या प्रसंगी बोलताना रामशेठ ठाकूर यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास होत असून, विकासाची गंगा आता करंजाडेपर्यंत पोहोचल्याचे उद्गार काढले. या पुलामुळे पनवेल आणि करंजाडे यादरम्यानची वाहतूक सुरळीत होणार असून, नागरिकांचा वेळ व इंधनाची बचत होईल तसेच परिसराच्या एकूण विकासाला गती मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले, की करंजाडे व उलवे नोडचा पनवेल महापालिकेत समावेश करण्यासाठी आमदार महेश बालदी यांच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मंत्रालयीन पातळीवर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता जवळपास पूर्ण झाली असून, लवकरच करंजाडे नोड महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. पुलाच्या माध्यमातून सध्या जोडणीची प्रक्रिया सुरू असून, हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्नशील राहू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या भूमिपूजन कार्यक्रमास भाजपचे ज्येष्ठ नेते जे. एम. म्हात्रे, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, माजी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य जीवन म्हात्रे, माजी पंचायत समिती सदस्य नीलेश पाटील, जगदीश पवार, करंजाडेचे सरपंच मंगेश शेलार, उपसरपंच सागर आंग्रे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्ते व स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
.............
आपल्या भाषणात आमदार महेश बालदी यांनी दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे करंजाडे परिसराला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असल्याचे नमूद केले. हा पूल पुढील १८ महिन्यांच्या आत नागरिकांच्या सेवेत दाखल होईल. करंजाडे परिसरात पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. जनतेच्या सेवेसाठी भाजप सदैव तुमच्या पाठीशी उभा आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
