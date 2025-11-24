स्व.आनंद दिघे उड्डाणपुलावर ‘अवजडबंदी’ फक्त नावालाच?
आनंद दिघे उड्डाणपुलावर अवजड वाहतूक सुरूच
प्रवेशबंदीचे फलक शोभेपुरतेच; नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया
कल्याण, ता. २४ (बातमीदार) : ठाण्यातील आनंद दिघे उड्डाणपुलावर अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी असल्याचे फलक लावण्यात आले असतानाही प्रत्यक्षात या पुलावरून रोजच अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू असल्याचे गंभीर चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वीच एका अवजड वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वाहतूक विभागाने यावर अद्याप ठोस पावले न उचलल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सध्या वालधुनी पूल दुरुस्तीच्या कामामुळे वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. मात्र त्यापूर्वीपासूनच अवजड वाहनांच्या वाहतुकीचा प्रश्न चर्चेत आहे. मागील काही काळापासून एसटी बसेसची या पुलावरील रहदारी पूर्णपणे बंद करण्यात आली असली तरीही इतर अवजड वाहने मात्र बिनदिक्कतपणे वाहतूक करीत आहेत. त्यामुळे पुलाच्या प्रवेशद्वारावरील अवजड वाहनांस प्रवेश बंद हे फलक केवळ शोभेपुरतेच आहेत का, असा संतप्त सवाल नागरिक वाहतूक पोलिसांना विचारत आहेत.
मनसेचा इशारा
या विषयाकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) लक्ष वेधले असून, त्यांनी वाहतूक विभागाकडे तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मनसेने दिवसा पूना लिंक रोडवरील अवजड वाहनांना तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच सात दिवसांनंतरही जर या पुलावर अवजड वाहने आढळल्यास त्यांच्या काचा फोडण्याचा थेट इशारा मनसेकडून देण्यात आला आहे.
दिखाऊ पाटी हटवावी
अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे पुलाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होत असल्याची भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत. यावर वाहतूक पोलिसांनी त्वरित कारवाई करावी किंवा नव्या दुरुस्तीनंतर या उड्डाणपुलावरून अवजड वाहनांना कायमस्वरूपी बंदी घालावी अन्यथा ही दिखाऊ पाटी हटवून वास्तव परिस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.