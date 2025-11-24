नगरपालिकेसाठी पनवेलमधून रसद
नगरपालिकेसाठी पनवेलमधून रसद
ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते प्रचारासाठी रायगडमध्ये
वसंत जाधव ः सकाळ वृतसेवा
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार)ः रायगड जिल्ह्यातील १० नगर परिषदांच्या निवडणुकांचा पारा चांगलाच चढला आहे. भाजपसह सर्वच राजकीय पक्ष प्रचारासाठी मैदानात उतरले असून, पनवेल पालिका तसेच ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांची मोठी कुमक रायगडच्या मैदानात उतरवण्यात आली आहे.
पनवेल महानपालिकेची निवडणूक जानेवारीत अपेक्षित असली तरी रायगडमधील १० नगर परिषद निवडणुकांमध्ये वातावरण तापले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी आणि अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया शुक्रवारी पूर्ण झाली. त्यामुळे २ डिसेंबरच्या मतदानापर्यंत उरलेला कालावधी मर्यादित आहे. युती-आघाडीच्या चर्चेत वेळ घालवल्याने अनेक ठिकाणी उमेदवार अंतिम करण्यास विलंब झाला असून, आता अल्पावधीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे मोठे आव्हान सर्वच पक्षांपुढे आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपने आमदार प्रशांत ठाकूर यांना रायगड जिल्ह्याचे प्रभारी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण विभागातील कार्यकर्ते खोपोली, कर्जत, माथेरान आणि उरणमध्ये सक्रिय सहभागी आहेत.
----------------------------
राजकीय लढती
उत्तर रायगड विभागात सक्रिय असलेल्या ठाकूर यांनी कर्जत, खोपोली आणि माथेरान येथे युती केली आहे. तर कर्जतमध्ये भाजप उमेदवार रिंगणात आहे. खोपोली आणि माथेरान येथे नगराध्यक्षपद शिवसेनेला देण्यात आले आहे. उरणमध्ये भाजपने उमेदवार उभा केला असून, ही लढत आमदार महेश बालदी यांच्या प्रतिष्ठेची केली आहे. अलिबाग, पेण येथे भाजपने उमेदवारी जाहीर केली आहे, तर महाडमध्ये राष्ट्रवादीसोबत युती आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.