अंबरनाथमध्येही घाेळ; भाजपचा आक्षेप
अंबरनाथमध्येही घाेळ; भाजपचा आक्षेप
रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून अधिकारी फैलावर
अंबरनाथ, ता. २४ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मतदार याद्यांमधील मोठा गोंधळ पुन्हा उघडकीस आला आहे. यावर आता थेट भाजपने आक्षेप नोंदवला आहे. पारदर्शकतेला तिलांजली देऊन विरोधकांनी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीजवळ बसून मतदार याद्यांत फेरफार केल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले आहेत. चव्हाण यांनी साेमवारी नगरपालिकेत अधिकाऱ्यांच्या भेटीत संताप व्यक्त केला. या वेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अमित पुरी यांनी आठ ते दहा प्रभागांत विशेष पथके नेमण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथमधील विविध प्रभागांतील सुमारे ३० ते ३५ हजार नावे अचानक स्थलांतरित झाली आहेत, तर काही मतदारांची नावे यादीतून पूर्णपणे गायब करण्यात आली आहेत. या गोंधळात, उल्हासनगरचे महापौर तसेच आजी-माजी नगरसेवकांची नावेही अंबरनाथच्या यादीत आढळल्याने या शंका अधिक गडद झाल्या आहेत. भाजप उमेदवारांनी वारंवार तक्रारी देऊनही त्याची दखल न घेतल्याचा आरोप करून ‘विशिष्ट लोकांचे ऐकले जाते, बाकीच्यांकडे दुर्लक्ष होते,’ असा आराेप चव्हाण यांनी या वेळी केला. याप्रसंगी माजी नगराध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटील, अभिजित करंजुले पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उमेदवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
------
फाैजदारी गुन्हे दाखल करा
- विशिष्ट उमेदवारांना राजकीय फायदा मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या नातेवाइकांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांतून ‘साई सेक्शन’मध्ये आणण्यात आल्याचा आरोप रवींद्र चव्हाण यांनी केला आहे.
- प्रभाग क्रमांक २८ मधील सुमारे १४ हजार मतदारांची स्थितीच अस्पष्ट असल्याचे त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
- खोटी कागदपत्रे देऊन नावे हलवणाऱ्यांवर तसेच हा संपूर्ण गोंधळ घडवून आणणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली.
----
इतक्या मोठ्या प्रमाणात नावे पंचनामा, सही किंवा चर्चा न करता हलवली जाणे हे स्पष्ट नियमभंगाचे उदाहरण आहे. हा सारा फेरफार अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली झाला आहे; यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.
- रवींद्र चव्हाण, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.