सकाळ चॅम्पियन्स कपचा शुभारंभ

‘सकाळ चॅम्पियन्स कप’चा शुभारंभ
नेरूळ, ता. २४ (बातमीदार) : ‘सकाळ चॅम्पियन कप २०२५’च्या क्रिकेट सामनांचा शुभारंभ सोमवारी (ता. २४) बेलापूर राजगड गार्डन येथे करण्यात आला. या स्पर्धेतील पहिला क्रिकेट सामना कानपोली विरुद्ध कामोठे यांच्यात रंगला. यात कानपोली संघाने टॉस जिंकून गोलंदाजी हा पर्याय निवडला.
या स्पर्धेच्या शुभारंभप्रसंगी नवी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे, उपायुक्त डॉ. अजय गडदे, सहाय्यक आयुक्त बेलापूर वॉर्ड, शिवसेना पनवेल जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे, प्रशांत नेरकर, बिजनेस हेड सकाळ मुंबई सुभाष जयस्वाल, मुख्य संपादक सकाळ मुंबई राहुल गडपाले आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी मान्यवरांनी क्रिकेट खेळत स्पर्धेचा आनंद लुटला.
क्रिकेट स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी शिवसेना पनवेल जिल्हाप्रमुख रामदास शेवाळे म्हणाले, की खेळाचे मैदान असेल किंवा सांप्रदायिक कार्यक्रम, महिलांसाठी विविध उपक्रम ‘सकाळ समूह’ नेहमी राबवत असतो. सामाजिक बांधिलकी, राजकीय क्षेत्रातील विविध कामेदेखील ‘सकाळ समूहा’कडून रावबविले जातात. सकाळ नेहमी नवनवीन संकल्पना आणण्याचे काम करीत असून, ‘सकाळ चॅम्पियन कप २०२५’या स्पर्धेचे जे आयोजन केलेले आहे ते फार उत्कृष्ट असे आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांना, गोरगरीब खेळाडूंना ‘सकाळ’ने एक व्यासपीठ दिले आहे. ‘सकाळ’चे कितीही कौतुक केले तरी ते कमी आहे.
‘सकाळ चॅम्पियन २०२५’ भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट रविवारपर्यंत (ता. ३०) रायगड गार्डन, बेलापूर येथे पार पडणार असून, स्पर्धेकरिता एकूण ४८ संघ सहभागी होणार आहेत. विजेत्या संघाकरिता विविध आकर्षक पारितोषिके ठेवण्यात आलेली आहेत. या स्पर्धेसाठी प्रायोजक म्हणून शक्ती ओन रूफ, संयुक्त प्रायोजक सोलार स्केअर, स्पोर्टिंग स्पॉन्सर टोटल स्पोर्टस्, बॉल पार्टनर सिक्सर, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर म्हणून पीटीसी लाइव्ह यांचे सौजन्य लाभले आहे.
