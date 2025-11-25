सातव्या वर्षी समुद्रावर अधिराज्य
पनवेलच्या सारा वर्तककडून ३० किलोमीटरचे अंतर पार
पनवेल ता.२५ (बातमीदार)ः पनवेल येथील अवघ्या सात वर्षांची सारा वर्तकने मालपे जेट्टी ते विजयदुर्ग जेट्टी दरम्यानेच ३० किलोमीटरचा समुद्री मार्ग केवळ ७ तासांत पूर्ण केला आहे. खुल्या वयोगटामधील तिचे धाडस, जिद्द आणि दमदार कामगिरीचे कौतुक होत आहे.
कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीत जलतरणाचे धडे गिरवणारी साराची पहिलीच समुद्री जलतरण स्पर्धा होती. समुद्रातील भरती-ओहोटी, वेगवान प्रवाह, बदलते हवामान आणि सलग अनेक तास पाण्यात पोहण्याचे प्रचंड आव्हान स्वीकारत तिने सहनशक्तीची जोरावर आव्हानावर मात केली. अत्यंत शिस्तबद्ध, निडर आणि मेहनती असलेल्या साराची जिद्द इतरांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे तिचे प्रशिक्षक किशोर पाटील, रुग्वेद पाटील, सूरज लोखंडे यांनी सांगितले. यावेळी स्पर्धेच्या ठिकाणी उपस्थित असलेले तिची आई वैष्णवी, अभिजीत वर्तक अत्यंत भावूक झाले. या यशामुळे रायगडमधील सर्वात लहान वयातील जलपटू म्हणून देखील तिला गौरवले जात आहे.
