हरंटोळची सर्पमित्राने केली सुटका
दुचाकीतील हरणटोळची सर्पमित्राकडून सुखरुप सुटका
कल्याण, ता. २५ (बातमीदार) : गांधारी परिसरात एका हॉटेलच्या परिसरात उभ्या असलेल्या एका चारचाकी वाहनात साप शिरल्याची घटना सोमवारी (ता. २५) घडली. या घटनेमुळे वाहनधारक आणि परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून नागरिकांनी तत्काळ सर्पमित्र संदीप पंडित यांना माहिती दिली. त्यांनी ताताडीने घटनास्थळी गाठून वाहनाची तपासणी केली. गाडीत आढळून आलेला साप हा हरणटोळ जातीचा असून, तो निमविषारी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या सपामुळे मानवाला कोणताही धोका नसतो, असे ते म्हणाले. सर्पमित्र पंडित यांनी विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर करीत सापाची सुरक्षित सुटका केली आणि त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले.
सर्पमित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरणटोळ जातीच्या सापांची संख्या कल्याण व आसपासच्या परिसरात वाढताना दिसते. येथील कमी होत चाललेली झाडीझुडपे, वाहतूक आणि शहरीकरणामुळे प्राणी आपले नैसर्गिक निवास सोडून मानव वस्तीकडे येत आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत नागरिकांनी घाबरून न जाता सर्पमित्रांची मदत घ्यावी, असे आवाहन संदीप पंडित यांनी केले आहे. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी सर्पमित्र पंडित यांच्या तत्परतेचे कौतुक केले.
