डहाणू बस स्थानकात तिसरे सर्वेक्षण पूर्ण
कासा, ता. २५ (बातमीदार)ः स्वच्छ व सुंदर बस स्थानक अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ व सुंदर बस स्थानक अभियानांतर्गत’ डहाणू बस स्थानक आणि डेपोचे तिसरे सर्वेक्षण नुकतेच करण्यात आले.
दर तीन महिन्यांनी या उपक्रमात बस स्थानकांचे मूल्यांकन केले जाते. यासाठी प्रादेशिक स्तरावर स्वतंत्र मूल्यांकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बस स्थानकांची अ, ब आणि क वर्गानुसार श्रेणी निवड केली जाणार असून स्वच्छता, सुविधा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि प्रवासी सुविधा यांसारख्या बाबींवर या सर्वेक्षणात गुणांकन केले जाते. यावेळी डहाणू आगारचे अधिकारी अजित अवतार, डहाणू आगार प्रमुख व्यवस्थापक चेतन देवधर तसेच अन्य कर्मचारी उपस्थित होते. सर्वाधिक स्वच्छ आणि सुविधाजनक बसस्थानक निवडण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण मानले जात असून, या उपक्रमामुळे बसस्थानकांची गुणवत्ता वाढून प्रवासी सेवेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. डहाणू बसस्थानकाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी रायगड विभागाचे वरिष्ठ उपभियंता एस. चव्हाण, रायगड विभाग नियंत्रक आर.बी. चौरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी भेट दिली.
