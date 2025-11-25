निवडणकीतील खर्चाला कात्री
निवडणुकीतील खर्चाला कात्री
उमेदवारांच्या प्रचार यंत्रणेवर आयोगाची नजर
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार)ः रायगड जिल्ह्यातील खोपोली, अलिबाग, मुरूड-जंजिरा, पेण, उरण, कर्जत, माथेरान, रोहा, श्रीवर्धन व महाड या १० नगर परिषदांच्या सदस्य व अध्यक्षपदांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्चाची नोंदणी बंधनकारक असून, अंकुश ठेवण्यासाठी निवडणूक विभागाने दरपत्रक जाहीर केले आहे.
प्रत्येक खर्चाची नोंद दरपत्रकानुसारच करावी लागणार आहे. या दरपत्रकात पाण्याची बाटली १३ रुपये, कार्यकर्त्यांचा नाश्ता २० रुपये, शाकाहारी जेवण १६० रुपये, तर मांसाहर भोजन २५० रुपये, असा दर निश्चित केला आहे. त्याचप्रमाणे स्वागत गेट एक हजार २०० रुपये प्रतिनग, गादी १५ रुपये, पोडियम १,००० रुपये, शामियाना १० रुपये प्रतिचौरस फूट, डोम ३५ रुपये प्रतिचौरस फूट, बुके २०० रुपये, बॅनर १८ रुपये प्रतिफूट, ध्वज २५ रुपये, तर कापडी टोपी २५ रुपये, असा दर नमूद केला आहे. यामुळे उमेदवारांना खर्च करताना सावध राहावे लागणार आहे.
-----------------------------
नोंदणी बंधनकारक
उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर प्रत्येक खर्चाची पावती उमेदवारांनी जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचे तपशील निवडणूक खर्च नोंदवहीत नोंदवून निर्दिष्ट कक्षात सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील स्थानिक राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून दर निश्चित केले आहेत. निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या अमाप खर्चावर नियंत्रणासाठी निवडणूक विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
