आयुष्मान कार्डला अडथळ्यांचा स्पीडब्रेकर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : सरकारने राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे ‘आयुष्मान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना’ याअंतर्गत आरोग्य विमा लाभ मिळवण्यासाठी कार्ड तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातदेखील आरोग्य विभागाच्या माध्यामतून प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, अनेक शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या शिधापत्रिका ई-केवायसी संलग्न करण्यात आल्या नसल्यामुळे आयुष्यमान कार्ड काढण्यात अडथळा ठरत आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘आयुष्मान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना’ याअंतर्गत आरोग्य विमा लाभ मिळवण्यासाठी कार्ड निर्मितीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत. यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक पाच लाखांच्या आरोग्य संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्यातच १६ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राबवलेल्या विशेष मोहिमेत शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आयुष्मान कार्ड निर्माणासंबंधीचा अहवाल सर्व जिल्ह्यांकडून सरकारकडे प्राप्त झाला नाही. अशातच सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे कार्यालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, समाजकल्याण कार्यालय अशा ठिकाणी विशेष शिबिरे आयोजित करून कर्मचारी-कुटुंबीयांची कार्ड निर्मिती प्रक्रिया गतिमान केली आहे. या धर्तीवर राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांनीही १०० टक्के आयुष्मान कार्ड निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्वरित कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी सर्व कार्यालय प्रमुखांना स्वतंत्र लेखी सूचना देण्यास सांगण्यात आले आहे. कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना कार्ड तयार करण्यात साह्य करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात सेविका आणि आरोग्यमित्रांची नियुक्ती करून शिबिरे आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचेदेखील आयुष्यमान कार्ड काढण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभागाने तयारी केली असून, आयुष्यमान कार्ड काढण्यासाठी प्रक्रियादेखील राबविण्यात येत आहे. शासकीय व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे शिधापत्रिका ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांनी ती लवकरात लवकर करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे यांनी केले.
कार्यालय अधिकारी, कर्मचारी संख्या
जिल्हाधिकारी ७००
जिल्हा परिषद ४,५२२
