समाजाची प्रगती केवळ ज्ञानाने नव्हे, तर तर्कशुद्ध विचारांनी!
डॉ. अनिल काकोडकर यांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : इनोव्हेशन स्किल हा शब्द वापरण्यापेक्षा त्याचा मूळ गाभा समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. सायंटिफिक टेम्पर जोपासणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. फक्त विज्ञान शिकून वैज्ञानिक दृष्टिकोन मिळत नाही, विचारांची पद्धत वैज्ञानिक असणे महत्त्वाचे आहे. समाजाची प्रगती केवळ ज्ञानाने नव्हे, तर तर्कशुद्ध विचारांनीच होते, असे प्रतिपातन पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले.
दादरच्या छबिलदास हायस्कूल आणि मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नवनिर्मिती विचारक्षमता निर्माण करणे’ या अभिनव उपक्रमाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. या वेळी ते बोलत होते. अनिल काकोडकर आणि पद्मभूषण प्रा. ज्येष्ठराज जोशी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक वृत्ती रुजविण्यासाठी असा उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल काकोडकर यांनी ‘जनरल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट’ आणि मराठी विज्ञान परिषदेचे कौतुक केले.
विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना पद्मभूषण प्रा. ज्येष्ठराज जोशी यांनी उत्तर शोधायचे असेल तर विषयाच्या मुळाशी पोहोचणे आवश्यक आहे. इनोव्हेशन म्हणजे कल्पनेला शेवटपर्यंत नेण्याची क्षमता, असे सांगितले. तर डॉ. उल्हास कोल्हटकर यांनी कुतूहल, प्रत्यक्ष प्रयोग करण्याचे धाडस, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, कल्पनाशक्ती, निर्णयक्षमता, निर्मितीशीलता, परीक्षणाची वृत्ती आणि ‘अंत्योदय ते सर्वोदय’ ही विनोबा भावे यांनी सुचविलेली एकात्म दृष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये जागी झाली पाहिजे, असे म्हटले.
या उपक्रमासाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. ही सुरुवात आहे, यानंतर संस्थेच्या इतर शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवणार असल्याचे आश्वासन संस्थेचे कार्याध्यक्ष शैलेंद्र साळवी यांनी दिले. कार्यक्रमाला संस्थेचे कोषाध्यक्ष रवींद्र तामरस, उपकार्यवाह महेश केळकर, संचालक मंडळाचे सदस्य, पदाधिकारी, जनरल एज्युकेशन व दादर परिसरातील विज्ञान शिक्षक तसेच छबिलदास इंग्लिश व मराठी माध्यमातील विद्यार्थी उपस्थित होते.
