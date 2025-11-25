कोपरी एनआयसीयुचे परिचालन खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून
एनआयसीयूचे परिचालन खासगी संस्थेच्या माध्यमातून
कोपरी प्रसूतिगृहाबाबात ठाणे पालिका प्रशासनाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : ठाणे पूर्व भागातील कोपरी प्रसूतिगृहात नवजात बालकांसाठी १८ बेडचा एनआयसीयू विभाग सुरू करण्यात आला आहे. या एनआयसीयूचे सर्वसमावेशक परिचालन आता खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून, त्यासंदर्भातील ठरावाला नुकतीच प्रशासकीय महासभेत मंजुरी दिली. यासाठी वार्षिक सहा कोटी ५७ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून, पुढील पाच वर्षांसाठी खासगी संस्थेला दिले जाणार आहे.
आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाचादेखील कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयासाठी शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह प्रसूती विभागाचादेखील कायापालट करण्यात येत आहे. त्यानुसार कोपरी प्रसूतिगृहात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार १८ खाटांचे एसएनसीयू उभारण्यात आले आहे. उपचार, निगा, तज्ज्ञ डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, औषधे, प्रयोगशाळा तपासण्या, रेडिओलॉजी, अॅम्ब्युलन्स, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट इत्यादी आवश्यक सेवांसह दैनंदिन पूर्ण परिचालन करण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला असून, वार्षिक सहा कोटी ५७ लाखांचा खर्च मांडला आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत यापूर्वी येथील कक्षासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर व इतर स्टाफ घेण्याचे निश्चित केले होते. परंतु त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता खासगीकरणाच्या माध्यमातून हा कक्ष चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोफत उपचार
दरम्यान, महापालिका संबंधित संस्थेला जागा उपलब्ध करून देणार असून, येथे उपचारासाठी एनआयसीयूमध्ये दाखल झालेल्या बालकांना मोफत उपचार मिळणार आहेत, परंतु त्याचा खर्च महापालिका संबंधित संस्थेला देणार आहे. त्यानुसार वार्षिक सहा कोटी ५७ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून, पाच वर्षांसाठी ३४ कोटी पाच लाख ६४ हजार २९४ रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
अनेकांना फायदा
अनेक नवजात शिशूंमध्ये लो बर्थ वेट, बर्थ ॲस्फिक्षिया, जॉन्डिस अशा गुंतागुंती आढळल्याने तातडीने एनआयसीयू अथवा एसएनसीयूची गरज निर्माण होते. मात्र सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील ३० खाटांचे एनआयसीयू नेहमीच १०० टक्के क्षमतेने सुरू असल्याने नवजात शिशूंना मुंबईत पाठवावे लागत आहे. या एनआयसीयू विभाग सुरू झाल्याने अनेक गरजू बालकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
