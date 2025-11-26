अतिक्रमणांना दणका
अतिक्रमणांना दणका
वाशी, शिरवणेत सिडकोची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २६ ः शहरातील स्थानकांलगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. याबाबतच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर अखेर सिडकोने कारवाईचा धडाका लावला आहे. याच अनुषंगाने शिरवणेतील बेकायदा झोपडपट्ट्यांबरोबर वाशी रेल्वे स्थानकातील अतिक्रमण करण्यात आले.
नवी मुंबई शहरातील सिडको संपादित जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. वाशी सेक्टर १९ अ भूखंड क्रमांक ५० व ५२ येथील अंदाजे चार हजार चौरस मीटर बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. याचबरोबर सिडको अधिसूचित जागेवरील शिरवणे गावात सर्वे नंबर २१७, २१८, ३२३ A येथे तात्पुरत्या स्वरूपाचे पत्रा, वीट बांधकामे असलेल्या ४० पेक्षा अधिक झोपड्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आल्या. या कारवाईतून दोन हजार चौरस मीटरचे क्षेत्रफळ मोकळे करण्यात आले. फेरीवाले व फूड स्टॉलच्या अनधिकृत वापराच्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. तीन ट्रक भरून माल व स्टॉलचे काउंटर जप्त करण्यात आले. याव्यतिरिक्त रेल्वे स्थानक परिसरामध्ये खाद्यविक्रेत्यांनी केलेल्या अतिक्रमणावर कारवाई केली आहे.
