निवडणूक लांबण्याच्या शक्यतेने धाकधूक
निवडणूक लांबण्याच्या शक्यतेने धाकधूक
सर्वोच्च न्यायालयातील शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष
पनवेल, ता. २६ (बातमीदार) ः नगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला आहे; पण आरक्षण मर्यादेच्या उल्लंघनाच्या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. २८) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीवर टांगती तलवार असल्याने इच्छुकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोग कामाला लागले आहे. आयोगाने पालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. येत्या २ डिसेंबरला पालिका तसेच नगर पंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. उमेदवारांनी मतदारांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत; पण काही पालिकांत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. यामुळे पालिका निवडणुकीतील उमेदवार तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.
--------------------------
उमेदवारांमध्ये भीतीचा गोळा
न्यायालयाच्या सुनावणीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नशीब आजमावणाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पालिका निवडणुकीत अनेकांना संधी मिळाली नाही. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी अनेकांची भावना आहे. दुसरीकडे ज्यांना उमेदवारी मिळाली, प्रचारही सुरू केल्याने पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. निवडणूक लांबणीवर गेल्यास किंवा फेरबदलाचे आदेश आले तर काय होणार, असा प्रश्नही अनेकांना पडला आहे.
-----------------------------
चिन्हाविना प्रचाराची वेळ
पालिका तसेच नगर पंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांना अधिकृत चिन्हाचे वाटप झालेले नाही. ज्या उमेदवारांना पक्षांचा बी फॉर्म मिळाला आहे. त्यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. बुधवारी (ता. २६) उमेदवारांना चिन्हाचे वाटप होणार आहे. प्रचारासाठी कालावधी कमी राहिला आहे. तर प्रभागातील मतदार वाढल्याने प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्याची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे अपक्ष चिन्हाशिवाय प्रचारात उतरले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.