संविधान सप्ताहानिमित्त अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालयात विविध उपक्रमांचे आयोजन
संविधान सप्ताहानिमित्त वर्तक महाविद्यालयात विविध उपक्रम
विरार, ता. २६ (बातमीदार) ः विद्यावर्धिनी शिक्षण संस्थेचे अण्णासाहेब वर्तक महाविद्यालय, वसई येथे राज्यशास्त्र विभागाच्या पुढाकाराने आणि विधी महाविद्यालयाच्या सहकार्याने संविधान सप्ताह उत्साहात साजरा करण्यात आला. या सप्ताहादरम्यान विविध स्पर्धा, विशेष व्याख्यान आणि संविधान यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते.
संविधान सप्ताहांतर्गत निबंध, वक्तृत्व, प्रश्नमंजुषा आणि भित्तीपत्रक अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. संविधान दिनाचे बुधवारी (ता. २६) औचित्य साधून मुंबई विद्यापीठाच्या नागरिकशास्त्र व राज्यशास्त्र विभागाचे प्रा. डॉ. मृदुल निळे यांच्या विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले.
डॉ. निळे यांनी सांगितले, की भारतीय समाजात असलेल्या विविधतेचा आदर राखून एकता दृढ करण्याचा संदेश भारतीय संविधान देत आहे. नवमतदारांना घटनात्मक प्रक्रिया आणि लोकशाही मूल्यांचे ज्ञान असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी या वेळी नमूद केले. त्यांनी संविधानातील विविध तरतुदी तसेच संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या भाषणांचे अभ्यासपूर्ण संदर्भ देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
प्राचार्य डॉ. अरविंद उबाळे यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानाची मूल्ये नित्य आचरणात आणण्याची गरज व्यक्त केली. सप्ताहाचा समारोप संविधान यात्रेने करण्यात आला, तसेच पथनाट्य आणि ग्रंथप्रदर्शनातून जनजागृती करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.