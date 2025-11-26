शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी राष्ट्रवादीला सत्ता द्या
शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी राष्ट्रवादीला सत्ता द्या
मंत्री आदिती तटकरे यांचे मुरूडकरांना आवाहन
मुरूड, ता.२६ (बातमीदार) : मुरूड शहराचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला सत्ता देणे अत्यावश्यक असल्याचे आवाहन महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले. नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या कोपरा सभेत त्या मतदारांशी संवाद साधताना बोलत होत्या.
मंत्री तटकरे यांनी यावेळी सांगितले की, मुरूड शहराच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रयत्नातून यशस्वीरित्या मार्गी लागला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुरूडच्या विकासासाठी नेहमीच सकारात्मक आणि अग्रक्रमाची भूमिका घेतली आहे. आम्ही यापुढेही विकासकामांना सर्वोच्च प्राधान्य देणार आहोत. त्यामुळे मुरूड नगरपरिषदेत थेट नगराध्यक्षा पदासाठी आराधना दांडेकर यांच्यासह सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थित नगरसेवकांना निवडून द्या, असे स्पष्ट आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका करताना त्या म्हणाल्या, केवळ विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांकडे कोणतीही विकासदृष्टी नाही. जनतेने हे ओळखणे गरजेचे आहे. त्यांनी आपल्या मतदारसंघात झालेल्या विकासकामांचा दाखला देत, तोच विकासाचा निकष मुरूडसाठीही लागू केला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. लाडकी बहीण योजना पुढेही अखंडपणे सुरू राहणार असल्याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी महिलांना दिलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच, नगराध्यक्ष पदासाठी तरुण, उच्च शिक्षित आणि सुशिक्षित उमेदवार दिल्याचे सांगत, मुरूडकर निश्चितच या नव्या नेतृत्वाला स्वीकारतील, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रचारादरम्यान शहरातील विविध भागांतून बाईक रॅली काढण्यात आली. कोपरा सभा आणि रॅलीला तरुणांसह महिलांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. नागरिकांचा वाढता पाठिंबा पाहून कार्यकर्त्यांमध्येही उत्साह संचारलेला दिसून आला.
