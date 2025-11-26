सुयोग्य काळजी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाने वाचली तरुण विद्यार्थिनीची दृष्टी
प्रगत न्यूरोसर्जरीने वाचली तरुण विद्यार्थिनीची दृष्टी!
मुलुंड, ता. २६ (बातमीदार) : मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयामधील न्यूरोसर्जरी तज्ज्ञांनी केलेल्या एका अत्याधुनिक शस्त्रक्रियेमुळे एका २२ वर्षीय कायद्याच्या विद्यार्थिनीची हरवलेली दृष्टी यशस्वीपणे पुनर्संचयित करण्यात आली आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील सूक्ष्म तंत्रज्ञान वेळेत वापरल्यास ते किती प्रभावी ठरू शकते, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
रुग्ण रोशनी विश्वकर्माला काही दिवसांपासून तीव्र डोकेदुखी, डोळ्यांत जळजळ आणि धूसर दृष्टी अशी त्रासदायक लक्षणे जाणवत होती. फोर्टिसच्या मिनिमली इनव्हेसिव्ह ब्रेन अँड स्पाइन सर्जरी विभागाचे संचालक डॉ. जयेश सरधारा यांनी बेनाइन इंट्राक्रॅनियल हायपरटेन्शन या विकाराचे निदान केले. यात मेंदूतील वाढलेल्या दाबामुळे ऑप्टिक नर्व्हवर ताण येतो आणि दृष्टी जाण्याचा धोका असतो. औषधोपचारांनी फरक न पडल्याने डॉक्टरांनी ट्रान्सनेझल एंडोस्कोपिक ऑप्टिक नर्व्ह डिकम्प्रेशन ही अत्यंत प्रगत शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. ही न चिरा पडणारी पद्धत नाकावाटे एंडोस्कोपच्या मदतीने ऑप्टिक नर्व्हवरील दाब कमी करते. ही शस्त्रक्रिया पूर्णतः यशस्वी ठरली आहे. शस्त्रक्रियेनंतर आवश्यक बदल स्वीकारल्यामुळे काही आठवड्यांत रोशनीची दृष्टी सुधारली आणि ती आत्मविश्वासाने पुन्हा शिक्षणात रुजू झाली.
अशा प्रकरणांत वेळेवर निदान आणि तातडीने केलेले उपचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात, असे डॉ. सरधारा सांगतात. वेळेवर केलेल्या या दृष्टी संरक्षणात आधुनिक न्यूरोसर्जरी तंत्रज्ञानाची क्षमता दिसून येते, अशी पुष्टीदेखील डॉ. सरधारा यांनी जोडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.