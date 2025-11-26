रोहयो अंतर्गत वनराई बंधारे बांधा : रब्बी पिकाना पाणी देण्यासाठी होतो उपयोग
रोहयोअंतर्गत वनराई बंधारे बांधा
पाणीटंचाई टाळून रब्बी पिकांना आधार
विक्रमगड, ता. २६ (बातमीदार) ः विक्रमगड तालुक्यात चांगला पाऊस होऊनही पाणी अडवण्याच्या नियोजनाअभावी उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खालावते. ही संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी रोजगार हमी योजने (रोहयो)अंतर्गत वनराई बंधारे बांधण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद महाकाळ यांनी नुकतीच सरकारकडे केली आहे.
नदी-नाले/ओहळांमधील वाहून जाणारे पाणी सिमेंटच्या पोत्यांमध्ये माती भरून बांधलेल्या या बंधाऱ्यांमुळे अडवले जाईल, जेणेकरून जमिनीत पाणी मुरून विहिरी व इतर जलस्रोतांची पातळी वाढेल. बंधाऱ्यांचे पाणी चार-पाच महिने साठून राहत असल्याने लगतच्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात काकडी, वांगी, भेंडी, टोमॅटो यांसारखी भाजीपाला पिके घेऊन चांगला आर्थिक फायदा मिळू शकतो. दिवाळीनंतर रोजगार नसल्याने स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना ग्रामपंचायत स्तरावर वनराई बंधारे बांधल्यास मोठा रोजगार उपलब्ध होईल आणि स्थलांतर कमी होईल, असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे विक्रमगड तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायत क्षेत्रांत हे बंधारे त्वरित बांधावेत, अशी मागणी शेतकरी व मजूरवर्गाकडून जोर धरू लागली आहे.
------------------
खर्च कमी
वनराई बंधाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची देखरेख, डागडुजी वा दुरुस्ती करावी लागत नाही. वनराई बंधारे बांधण्यासाठी रिकाम्या पोत्यांची किंमत वगळता कोणतेही तांत्रिक ज्ञान किंवा मोठा खर्च लागत नाही; हे श्रमदानातून शक्य आहे.
------------------
वनराई बंधारे बांधल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. पाणी अडवा पाणी जिरवाप्रमाणे नदी, नाले, ओहळावर वनराई बंधारे बांधल्यास वाहणारे पाणी जमिनीत मुरते व नदी, नाले, विहिरीची पातळी वाढण्यास मदत होते. या वनराई बंधाऱ्यांच्या लगत असलेल्या शेतकऱ्यांना तीन-चार महिन्यात होणारे दुबार रब्बी भाजीपाला पिके घेता येतील व चांगला आर्थिक फायदा मिळवता येईल.
- मिलिंद महाकाळ, सामाजिक कार्यकर्ते, विक्रमगड
