उड्डाण पुलांवर जीवघेणे ''फुगवटे''
मास्टिकमुळे अपघातांत वाढ; उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ ः ठाणे महापालिका क्षेत्रातील घोडबंदर महामार्गावर विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारितील उड्डाणपुलांवर खड्डे बुजवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मास्टिकचे आता जीवघेणे फुगवटे तयार झाले आहेत. या फुगवट्यांवरून वाहन जाताना त्याचे नियंत्रण बिघडत असल्यामुळे अपघात होत असून, अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. या धोक्याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हे फुगवटे तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते; मात्र महिन्याभराचा कालावधी उलटूनही पुलांवरील स्थिती ‘जैसे थे’च आहे.
वाघबीळ, पातलीपाडा, मानपाडा, माजिवाडा, नितीन कंपनी आणि कॅडबरी उड्डाणपूल यांसह अनेक ठिकाणी एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी खड्डे भरण्यासाठी मास्टिक पद्धत वापरली होती. हे मास्टिक आता फुगून वर आल्याने दुचाकी, रिक्षा आणि चारचाकी चालकांना मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. या फुगवट्यांमुळे वाहन आदळून मोठे नुकसान होत आहे, तसेच तोल जाऊन अपघात होण्याची आणि प्राण गमावण्याची शक्यता वाढली आहे.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही संबंधित यंत्रणांनी यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे आता हे फुगवटे वाहनचालकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
या ठिकाणी फुगवटे
नितीन कंपनी उड्डाणपूल, कॅडबरी उड्डाणपूल, पातलीपाडा उड्डाणपूल, माजिवडा, वाघबीळ उड्डाणपूल यांसह घोडबंदर रोड तसेच महापालिका हद्दीतील गोकुळनगर, मीनाताई ठाकरे उड्डाणपूल असेल अशा अनेक ठिकाणी लावलेले मास्टिक फुगून वर येऊ लागले असल्याचे चित्र दिसत आहे.
चालकांसाठी डोकेदुखी
दरम्यान, या फुगवट्यामुळे दुचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहनांचा अपघात होण्याची शक्यता आहे. तर या फुगवट्यामुळे वाहने आदळून वाहनांचेदेखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसेच या उड्डाणपुलांवरून जाताना नियंत्रण गमवावे लागल्याने अपघात होत आहेत. याचे गांभीर्य लक्षात घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित यंत्रणेला फुगवटे काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते; मात्र अद्यापही उड्डाणपूल आणि रस्त्यांवरील फुगवटे जैसे थेच असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे आता हे फुगवटे वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरू लागले आहेत.
