मतदार याद्यांमधील त्रुटीविरोधात नाराजी
मतदार याद्यांमधील त्रुटींविरोधात नाराजी
पनवेल, ता. २६ (बातमीदार) ः महापालिकेने पालिका निवडणुकीसाठी प्रसारित केलेल्या मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी आहेत. या त्रुटींवर हरकती घेण्याचा कालावधी कमी असल्यामुळे हरकतींना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पनवेल काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आयुक्त मंगेश चितळे यांना निवेदन देण्यात आले.
पनवेल महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत प्रारूप मतदार यादी, हरकती गुरुवारी (ता. २०) जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या यादीवर हरकती आणि सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख २७ नोव्हेंबर निश्चित करण्यात आली आहे; मात्र मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व हरकती दाखल करण्यासाठी दिलेला कालावधी अत्यंत अपुरा असल्याचे सांगत काँग्रेस पक्षाने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पनवेल काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हरेश केणी, समाजवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल नाईक यांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. तसेच मतदार जागृतीसाठी, यादीतील त्रुटी दुरुस्ती करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.