३० तासांचा मनस्ताप
खारघर, तळोज्यामध्ये पाणीपुरवठा बंद
खारघर, ता. २६ (बातमीदार) ः पेणमधील सापोली गावाजवळ हेटवणे धरणाच्या मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या कामामुळे काम खारघर, तळोजा, उलवे, द्रोणागिरी परिसराचा पाणीपुरवठा तब्बल ३० तास बंद राहणार असल्याने पाणीटंचाईची झळ रहिवाशांना बसणार आहे.
खारघर-तळोजा परिसरात रहिवाशांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे अनेक गृहसंकुलांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. अशातच सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाने सोमवारी (ता. २४) संध्याकाळी सापोली गावाजवळील जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी बारा तास पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले होते; पण दुरुस्तीचे काम आता गुरुवारी (ता. २७) सकाळी ६ ते शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी १२ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खारघर, तळोजा, उलवे तसेच द्रोणागिरी नोडचा तब्बल ३० तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. या कालवधीत सिडकोचे टँकरदेखील बंद राहणार असल्यामुळे खारघर, तळोज्यामध्ये पाणीटंचाई उग्र रूप धारण करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जबाबदारी कोणाची?
या वसाहतींना सिडको महामंडळातर्फे पाणीपुरवठा केला जातो. पाणी देयकांमध्ये यासाठीचा सेवा शुल्क भार सिडको आकारते; पण पाणीपुरवठा बंद असताना पर्यायी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सिडकोवर असताना ‘पाणी जपून वापरा’ या पलीकडे सिडको काहीही करत नाही. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचे काम घेण्याआधी पर्यायी व्यवस्था करणे, या जबाबदारीचा सिडकोला विसर पडला असल्याने बाटलीबंद पाण्यासाठी लूटमार केली जाते.
पाण्याचे भाव वधारणार
पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत खारघर, तळोजा, रोडपाली, उलवे आणि द्रोणागिरी नव्याने वसाहती झाल्या आहेत. सिडकोची घरे आकाराने लहान असल्याने जादा पाणी साठवणे शक्य होत नाही. अशा वेळेस ३० तास पाणी नसल्यास नागरिकांना सीलबंद पाण्यावर अवलंबून राहावे लागले. या काळात अचानक पाण्याची मागणी वाढल्यामुळे सीलबंद पाण्याचे भावही वधारणार आहेत.
आर्थिक भुर्दंड सोसावा
जलवाहिनी दुरुस्तीच्या काळात नवी मुंबई महापालिकेकडून अथवा एमआयडीसीकडून टँकरसेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे; मात्र मुख्य बाबीकडे सिडको प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. ३० तास पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्यामुळे खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे टँकरच्या मागणीत वाढ होणार असल्याने आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
हेटवणे धरणाच्या मुख्य जलवाहिनी सापोली गावाजवळ अचानक जलवाहिनी फुटल्यामुळे आपत्कालीन स्थितीमुळे जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जलवाहिनी दुरुस्ती लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्न असणार आहे, त्यामुळे नागरिकांनी जपून पाणी वापरावे.
- बी. व्ही. गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, सिडको
खारघर परिसर गेल्या अनेक महिन्यांपासून तीव्र पाणीटंचाईने आहे. सिडकोकडून केवळ ७० टक्के पाणीपुरवठा होतो. अशातच आता तास पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्यामुळे नागरिकांचे हाल होणार आहेत. नवी मुंबई महापालिकेकडून टँकरची सोय उपलब्ध करून द्यावी.
- ज्ञानेश्वर खरपुरिया, अध्यक्ष, जागृत फाउंडेशन
